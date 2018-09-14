蘇啟誠家屬飛抵大阪 謝長廷陪同處理後事

2018-09-14 22:58

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕駐大阪辦事處處長蘇啟誠今早被發現在住處輕生，引起各界震驚，大阪辦事處官員表示，蘇啟誠昨天傍晚下班前還跟同事道別，感覺和平日一樣，沒想到如此一別竟是天人永隔，辦室處裡的同事都很悲傷。駐日代表謝長廷傍晚也趕到大阪並和辦事處人員在機場等候並協助蘇啟誠家人處理後事。

蘇啟誠輕生的消息今天也透過日媒報導傳來，日本放送協會（NHK）關西地方台報導，相關人士透露蘇啟誠留有遺書給家人，內容顯示蘇啟誠因為台灣旅客受困於關西機場的處理問題飽受批評，內心感到非常痛苦。

報導中也介紹，蘇啟誠今年7月才從沖繩的那霸辦室處調派到大阪，他的興趣是爬山，在沖繩時常透過爬山積極與在地民眾交流，親切直爽的性格受到很受人敬愛。

謝長廷今天得知蘇啟誠不幸過世的消息，兼程趕赴大阪，透過代表處發布新聞稿表示，他非常震驚，不禁流下悲痛的眼淚。謝長廷表示，關西機場救災的事，大阪辦事處不斷被拿來跟中國領事館比較，壓力不言可喻，他已經在臉書說願意承受憤怒的出口，一切衝著他沒有關係。也多次替我外舘的工作同仁澄清，他們有辛苦做事，希望給他們公道，上次去北海道支援救災時，看到同仁受到委曲，一邊工作一邊眼眶泛紅擔心會不會出事，結果還是犧牲一位文官的寶貴生命。

據了解，強颱「燕子」直撲關西地區的4日當天蘇啟誠居住的大阪豐中地區大停電，當晚還在忙著連繫了解台僑和國人旅客的安危，辦事處官員也透露，最忙的4、5、6日三天，蘇啟誠的確顯得比較疲累，但近日因為風波逐漸平息，辦事處也回復作業正常， 15日除了有6處協調會之外，還將舉辦「台灣何現在要南進．南向」的座談會，13日蘇啟誠下班前也和平常一樣，並沒有特別異狀。

包括蘇啟誠的夫人等5位家屬今晚從台灣飛抵大阪，蘇啟誠在日本留學的女兒也趕赴大阪，謝長廷和辦事處人員前去接機協助處理後事。據了解，蘇啟程大體以「異常死亡」的理由被送到豐中警署調查，由於蘇啟誠的住家上鎖，警方初步研判為自殺。豐中署的副署長今晚向本報記者表示，因為蘇啟誠死亡並無他殺之嫌，礙於個人隱私並尊重家屬，無法對外說明詳情。

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