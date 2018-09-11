柯文哲探扁行程曝光？阿扁不解嘆：宅男在家躺著也中槍

2018-09-11 08:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁透過今新勇哥物語指出，9月20日已規劃行程無法改變，絕不可能與柯文哲見面﹔他並透露，柯文哲探望阿扁不只一次，幾乎都默默來訪、靜靜離去，從未走漏消息，猜不透這次為何曝光﹖

媒體報導柯文哲下週四（20日）晚，結束高雄演講話之後，將探望前總統陳水扁，引發各界關切，但阿扁事後立刻否認，表示並無此安排。

勇哥說明，是群組好友傳來相關報導內容，阿扁才得知，但阿扁和家人或周遭的人，沒有人接獲任何有關柯文哲9月20日晚要來看阿扁訊息，市長辦公室或市府的人也沒有來過電話約好行程。

小勇引述媒體說法，阿扁上一次、也是迄今唯一一次跟柯文哲市長見面，是在2015年11月7日？當時柯文哲前往高雄與時任市長的陳菊討論一卡通、悠遊卡事務後，順道探望陳水扁。關心其病情。

勇哥質疑怎麼可能？柯文哲原是阿扁民間醫療小組召集人，如今阿扁獲准保外就醫，也是跟醫療人權有關，三年來當然不會只見面一次。

勇弟追問，柯文哲多次南下探望阿扁，事先有走漏消息過嗎？勇哥直言從來沒有過，每次柯文哲都默默來訪，靜靜離去。事先保密到家，事後也守口如瓶，從未在媒體曝光。

勇弟請教勇哥，阿扁9月20日是否願意和柯文哲見面？勇哥回應絕對不可能，當天阿扁另有行程無法調整改變。

針對媒體報導台北市長柯文哲20日將探望前總統陳水扁，資深名嘴直言柯扁會將再為綠營內部掀波，一旦會面成功，互相借力使力，恐造成更大的反撲綠營力道。

勇哥強調看不懂為什麼會有這則假新聞？以及就假新聞所作的評論！並稱阿扁知道媒體報導後，覺得好氣又好笑，宅男在家躺著也會中槍！