南投又爆垃圾危機 綠質疑選舉操作

南投草屯垃圾遇上各縣市焚化爐歲修無法去化，導致堆置垃圾量達一萬六千多噸。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-10 21:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投又爆垃圾危機，近期草屯堆置垃圾量已達1萬6000多噸，且因草屯未有包膜打包設備，以致垃圾惡臭飄散，引發民怨，對此，南投綠營就質疑，以往縣府都有協調外縣市幫忙去化垃圾，為何今年遇到選舉，縣府就變得不積極，導致草屯垃圾問題難以收拾，恐影響草屯鎮長洪國浩競選縣長的選情；對此，南投縣政府環保局表示，今年係因各縣市焚化爐歲修，以致無法去化垃圾，其實今年一直都有跟其他縣市協調，有些也有具體斬獲，並非遇到選舉而刻意不作為。

民進黨南投縣長候選人洪國浩競選總部發言人、縣議員張志銘表示，前些年縣府如有垃圾去化問題，都會積極尋求縣議員、各地鄉鎮市首長等管道，向台中、高雄等地協請焚化爐去化垃圾，但今年卻未接到類似要求，直到垃圾問題引發民怨，才怪中央調度焚化爐不力，質疑「垃圾問題」其實是「政治問題」，希望縣府不要犧牲縣民權益才好。

縣府環保局回應，縣內因沒有焚化爐，垃圾必須交由中央協調焚化爐去化，以往也都有尋求相關管道處理垃圾，只是去化速度遠不及垃圾產生，加上今年遇到各縣市焚化爐全面性的歲修，垃圾問題才又浮現，跟選舉無關。

現階段將在草屯設置包膜打包設備，現已上網公告招商，如果順利，2週後即可開始打包，解決垃圾惡臭與大量堆置問題，中、長期則會繼續向中央協調去化，並朝垃圾衍生燃料（RDF）技術努力，將垃圾分類後，製成生質能源，以解決垃圾問題。