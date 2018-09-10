柯P釋5萬打工缺照顧退休公教？ 藍議員怒：公開打假球

2018-09-10 18:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今傳出柯市府規劃獨創「加強照護關懷退休人員方案」，整理府內30多個局處，統整出5萬多人次工作機會，因應年金改革上路，優先給退休公教人員參與，引發外界質疑違反相關法令。對此，市長柯文哲今表示，是一個平台，還是會在公平競爭基礎上，否則違法，副市長鄧家基也不斷強調，「不是優先、但有優勢」，讓國民黨市議員徐弘庭痛批根本是公開打一個灰色地帶的假球。

徐弘庭質疑，市府內部資料指出過去開過說明會、輔導退休軍公教人員來報名登記這些職缺，一方面聲稱公平公正公開召募，可是另一方面又專門輔導找特定群眾來填意象表，這樣其他民眾還有平等的就業機會嗎？

鄧家基：退休軍公教有優勢 並非優先

鄧家基表示，就像就業博覽會有職缺，也是任何人都可以登記，但公司行號找人時也會參考有沒有相關經驗，市府對於退休軍公教人員並沒有優先錄取，但因為要照顧軍公教所以才會通知他們，但在擇人上會公開透明，他數度強調，退休軍公教因為過去經驗、技術所以更有優勢。

鄧家基強調，基於「一日同袍、終身同袍」，市府希望提升退休軍公教人員尊嚴。徐弘庭當場打臉嗆聲，若真要照顧這些族群那北市府就打釋憲官司就好了啊。

市議員王鴻薇也批評，目前北市府正職公務人員有5萬多人，但現在又要另外生出5萬人次兼職工作，會不會太奇怪了？且全國公務人員協會理事長李來希也不領情，正職人員才5萬多名，到底該怎麼再生出在5萬人次的職缺，「聽起來怪怪的」。