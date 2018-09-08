國民黨將推婦女、青年助選團 深入基層宣揚3公投案

2018-09-08 17:21

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年九合一選舉，國民黨中央繼日前成立由歷任黨主席、副主席、正副院長級人物領軍的「中央助選團」，為各直轄市、縣市長參選人站台助講，預定本月底還有一支由國民黨副秘書長鄭麗文籌劃，以婦女、青年為主要成員的助選團成軍，重點將以國民黨推出的3項公投議題為主，深入鄉鎮基層宣揚訴求，並強調與基層民眾互動。

國民黨15日將有首波縣市長參選人競選總部成立活動，分別為苗栗縣長參選人徐耀昌、金門縣長參選人楊鎮浯以及新竹市長參選人許明財，其他各縣市參選人競選總部成立以及選前各種造勢活動場，也都已經陸續提出邀約，由組發會負責協助安排「中央助選團」下鄉造勢。

鄭麗文受訪指出，有別於「中央助選團」配合傳統大型造勢活動，這支青年、婦女助選團將走完全不同的路線，會深入基層鄉鎮，採取小型規模，由於仍在籌備中，細節還無法說明。

過去擔任國民黨文傳會主委時，鄭麗文曾經籌組過「台客助選團」，助選員有特殊造型設計，還打造了5台宣傳車，但這次她說，時代已經不一樣了，現在不流行「台客」，尤其國民黨資源有限，一切只能從簡，但型態上仍會朝活潑設計，並強調與選民互動。

配合這次九合一選舉，國民黨推出「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」等3項公投議題，鄭麗文表示，婦女、青年助選團將以這3項全國性議題為宣揚重點，希望9月底前正式成軍。