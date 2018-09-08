涂醒哲「百工百業」造勢 黃敏惠、蕭淑麗搶攻青年票源

2018-09-08 13:12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市長選舉白熱化，民進黨舉辦「百工百業挺改革大會師」替競選連任嘉市長涂醒哲造勢；國民黨嘉義市長參選人黃敏惠出席「有氧舞蹈馬拉松」，與青年、民眾共舞；無黨參選市長的市議會議長蕭淑麗與青年開茶餅會，提打造青創孵化基地等七大攻略，搶攻首投族票源。

民進黨嘉義市「百工百業挺改革大會師」，今天下午1點半在港坪公園體育館舉辦，蔡英文總統偕同行政院秘書長卓榮泰等人出席，涂醒哲競選總部總幹事陳茂松表示，除涂醒哲將做「十大政績」主題演講，台灣隊連線的市議員參選人也將出席力挺。

嘉義市多元創意舞蹈運動協會獲教育部體育署補助，今上午9點半在明月圓婚宴會館舉辦「有氧舞蹈馬拉松」，吸引100名民眾參加，黃敏惠表示，選舉應傾聽民意並與時俱進，此次再度參選，跟著年輕人脈動來努力，包括玩「抖音」等，與年輕人一起，也了解嘉義市找工作不容易，提出「333」青年政策，希望年輕人安心成家、生育跟創業。

蕭淑麗今上午10點半在競選總部與青年茶餅會，並首度發布「嘉義囝仔」微電影，提出未來定位嘉市為工商繁榮城市，對青年創業提出政府成立「青年暨工商經發處」等七大攻略，21歲賴姓青年代表發言表示，房價居高不下，希望有如台北市的社會住宅，減輕青年租房、買房負擔，蕭淑麗回應已規劃青年住宅等政策，可租可買，讓年輕人不用擔心回嘉住的問題。