破除藍營票倉迷思！農、漁會力挺林智堅連任竹市長

破除藍營傳統票倉迷思！新竹市農會理事長陳全桂（左）和總幹事鍾祥銘（右）都力挺民進黨籍市長林智堅（中）連任，且答應擔任後援會會長。（記者洪美秀攝）

2018-09-07 16:49

［記者洪美秀／新竹報導］選戰逐漸加溫，地方重要社團是參選人要爭取支持及拉攏的，過去被視為國民黨票倉的農、漁會傳統組織，在新竹市已出現鬆動情形，其中新竹市農會理事長陳全桂和新竹區漁會理事長彭木生，都表態要支持現任市長林智堅連任，且答應出任林智堅競選總部後援會會長，打破過去農漁會是藍營票倉迷思。

據悉，新竹市漁民約8000人、農民超過3700人，過去被視為國民黨系統的新竹市農會和新竹區漁會，早在2年多前總統暨立委大選時，就逐步擺脫國民黨票倉的刻板印象，當時農、漁會重要幹部也都擔任蔡英文競選團隊的幹部及後援會。

此次林智堅競選連任，除農會理事長陳全桂已答應擔任林智堅農業後援會長，農會總幹事鍾祥銘也會出任後援會副會長。此外，新竹區漁會理事長彭木生、漁會總幹事童錦杰，也應允願意支持林智堅連任。

據了解，新竹市農會之所以會支持林智堅，與林智堅上任推動的農業政策有關，除農具補助及軟體服務提升，更在荔枝節、茶花節及稻米產銷班等協助農友行銷農特產品，更推出香山走透透、千甲水源小旅行等觀光行銷策略，頗獲農民好評。

而新竹區漁會也對林智堅爭取經費發展南寮漁港及建設新竹漁人碼頭很有感，像是改善南寮漁港周邊道路、增設停車場，增加設施等，還有協助漁民推動鱻魚節活動及進行浮動碼頭作業區的除鏽上漆等，進行航道疏濬、市場環境改善等，都讓漁民有感。

新竹市農會與新竹區漁會強調支持願為漁民及農民發聲的市長，期許照顧農、漁民的建設工作不停頓。