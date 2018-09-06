團結力量大 議員培養子弟兵選里長 聯合出擊更有力！

吳顯森議員團隊參選里長，左起依序為劉亦銘、劉孝民、廖顯彬、蕭呈蒙、張睿倉。（記者歐素美攝）

2018-09-06 19:47

〔記者歐素美／台中報導〕團結力量大，市議員結合里長參選拚連任！台中市議員吳顯森結合親哥哥大雅區現任里長廖顯彬、張睿倉及服務處主任及秘書劉孝民、劉亦銘、蕭呈蒙、張育豪等六人參選里長；市議員翁美春也推出子弟兵陳家儒、黃陳建聲、陳俞帆及后里區泰安里長江慶南等，彼此幫襯，互相拉抬，一般里長較少印製文宣品，陳家儒有媽媽當後盾，文宣品資源多元又豐富。

大雅區三和里長廖顯彬，是市議員吳顯森的親哥哥，也擔任其服務處主任，常代表吳顯森出席地方活動，累積豐厚人脈；劉孝民則擔任吳顯森服務處秘書長達八年，深知公務體系流程，在鄉親勸進下，投入大雅區西寶里長選舉。

現任上雅里長張睿倉是七年級生，也是吳顯森秘書，年輕形象拿下過半選票，成為大雅區最年輕的「少年里長」；同為吳顯森團隊秘書的劉亦銘、蕭呈蒙、張育豪，年紀比張睿倉更年輕，這次也將分別參選大雅區文雅里、員林里及神岡區新庄里長，希望為地方注入活水，「少年里長」可望換人做。

除了吳顯森團隊六人參選里長，市議員翁美春也不遑多讓，除了兒子陳家儒將參選豐原區三村里長，陳家儒的友人黃陳建聲也要選豐原里長、陳俞帆要選社皮里長，加上后里區現任泰安里長江慶南，五人以「母雞帶小雞」方式打選戰，發揮相輔相成效果。

一般里長參選人的文宣品較少，陳家儒在母親翁美春的支持下，資源相對其他里長參選人較為雄厚，文宣品搭配翁美春市議員一起製作，從抹布、面紙、原子筆到便條紙，一應俱全。