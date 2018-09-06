市場改建案 陳景峻重批吳音寧：魚目混珠、放話、找麻煩

台北市副市長、北農董事長陳景峻今天重批北農總經理吳音寧放話找麻煩！（記者李欣芳攝）

2018-09-06 12:35

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市政府斥資140億元進行第一果菜批發市場改建，北農總經理吳音寧曾提建議版，比市府版縮短工期、少11億元，面對柯文哲批吳音寧不進市府開會，吳則針對市場改建議題，列舉11次出席紀錄，包括2次雙首長會議、4次市長室會議、2次市場處、1次產發局會議等，台北市副市長兼北農董事長陳景峻今天上午重話抨擊吳音寧說，吳音寧說有向北農董事會就市場改建一事報告，「這是魚目混珠！」，吳不去市議會備詢，卻在外面說明自己的看法，這不是行政體系應有的行為！

陳景峻向吳音寧喊話說，不要因為一個人給市政府、中央帶來很大的麻煩，這不足取、也不應該，「放話、找麻煩這是幹嘛？」。

陳景峻今天上午出席行政院院會後受訪時，做了以上表示。陳景峻說，他今天在行政院院會時，請農委會主委林聰賢要找吳音寧溝通。

陳景峻說，吳音寧有無參與市場改建的會議他並不清楚，至於對方說有向與北農董事會進行報告則是魚目混珠，市場改建是非常重大的案子，應該要有完整的報告，向董事會報告規畫的數量、位置與配備，但吳完全沒有。

陳景峻表示，吳音寧到北農董事會報告的只是市場改建的工作的概況而已，根本沒有規畫案的實質內容，只是期程報告，而不是報告規畫的重要實質內容，他強調，「工作期程與規畫重要內容的報告是兩碼子事！」。

媒體詢問如何看待吳音寧近來的動作，陳表示，有問題應進來市政府談，她是有權力的人，是北農總經理，有發聲或建議的管道，北市議長曾裁示說依照潛規則或慣例，吳一定要來市議會報告、備詢，她並沒有去，經農委會協調，吳說好要去市議會備詢，結果還是沒來，他認為吳的表現不是在行政體系應有的行為。