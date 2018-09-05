雲林女婿韓國瑜 陪張麗善菜市場拜票

雲林女婿韓國瑜，陪張麗善菜到斗六西市場拜票。（記者詹士弘攝）

2018-09-05 13:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林女婿─國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天早上陪同國民黨雲林縣長參選人張麗善到斗六西市場掃街拜票，獲市場內攤商與民眾熱情歡迎，紛紛搶著拍合照、握手，凍蒜聲不絕於耳，更有熱情支持者送上肉粽、包子跟菜頭，預祝他們能高票當選。

張麗善表示，韓國瑜與侯友宜是「南菜販、北神探」，但是南北連線不能漏掉在中間雲林，所以完整的應該是「南菜販、北神探、雲林上場張麗善」。新北、雲林、高雄三個城市北中南連線，不只在選舉可以相互幫忙拉抬聲勢，如果將眼光放遠，三個城市更可以在上創造許多城市治理上相互合作與及策略聯盟的面向。

韓國瑜表示，在農業上，雲林縣與高雄市以及新北市可以組成「跨縣市農業策略聯盟」。雲林是農業大縣，高雄則是擁有超過277萬人口的消費市場，如何利用跨縣市的農業聯盟來替農民解決消失衡的問題，以及讓兩縣市的消費者能品嘗到雙方產地新鮮的農漁牧產品，為消費者與農民朋友爭取最大福祉、創造「雙贏」的局面，這是兩座城市可以共同努力。

張麗善說，自己這次競選的主軸同樣擺在要讓雲林「大船入港、經濟上場」，希望藉由雲林國際商港的改制，讓雲林產業轉型升級，其實跟韓國瑜提出的概念相同，就是農工商每項產業的錢雲林都要賺。

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