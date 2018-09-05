批評台南T-bike慘輸苗栗 高思博：應全面換成U-bike

2018-09-05 12:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底的台南市長選舉進入倒數階段，國民黨台南市長參選人高思博今日再打南市府施政不利，痛斥民進黨參選人黃偉哲不敢指出市府的「失」政，並說待檢討的T-bike竟被美化為台南的驕傲；高更說，T-bike該全面改換成U-Bike。

高思博表示，目前只有年輕觀光客在中西區和安平區騎T-bike，在地居民根本無感，原縣區的鄉親更未曾見過， T-Bike花了 2年才設立57站，比起其他直轄市至少300個站點來看，市府真的有盡到監督的責任嗎？為何只有台南、高雄捨棄各縣市都已在使用、且使用人數、規模、評價都是最優的U-Bike？

高思博抨擊，T-Bike日租借均量只有2800次，不要說只有新北市的30分之1，站點或使用量連苗栗的車尾燈都看不到，何況苗栗的U-Bike到今年6月才啟用，日租借均量已跟台南不相上下，所以T-Bike應該全面改換成U-Bike，除了結合U-Bike既有的網路效應之外，市民也才能真正享受到屬於直轄市民應有的福利，並且吸引700萬U-Bike登記會員來台南旅遊。

另外，高思博也不忘抨擊黃偉哲，強調T-bike虧損2000多萬、使用人數偏低，被審計部行文「亟待檢討改善」，結果黃偉哲還能把此美化為台南的驕傲，不敢收掉賴清德的爛政策，反而幫忙護航，已經不只「信賴」而是「姓賴」。