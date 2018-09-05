民進黨竹市最新民調 林智堅45.6、許明財13.2、謝文進9.9

根據最新民調，新竹市民對市長林智堅施政表現滿意度超過七成。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-05 12:36

〔記者蔡彰盛、洪美秀／竹市報導〕年底新竹市長選舉已於日前完成登記，民進黨中央最新民調顯示，現任新竹市長林智堅維持大幅領先，支持度達45.6%，國民黨籍前市長許明財13.2%，轉換跑道的現任議長謝文進9.9%。

此次民進黨中央委託的家戶民調，有效樣本1103人，在95％信心水準下，抽樣誤差約 ±2.95％。

民進黨中央委託山水民調公司在9月2到3日進行民調，林智堅除了支持度大幅領先，施政滿意度也超過7成。當民眾被問及整體而言是否滿意現任市長林智堅的施政表現，回答有非常滿意或還算滿意的有71.3%，回答不太滿意或非常不滿意者17.9%。

林智堅在三個行政區的支持度都大幅領先對手。三名主要參選人在各年齡層的支持度，林智堅在20-29歲、30-39歲兩個區塊，支持度分別為47.1%和54.8%，許明財在這兩個年齡區塊分別為4.9％、13.2%。謝文進在20-29歲的支持度9.7%，在30-39歲的支持度9.5%。

林智堅也得到不少藍營支持者肯定。回答政黨傾向為泛藍的受訪者中，有58.2%滿意林智堅施政，32.6%表示要投給林智堅。泛綠的選票高度集中，泛藍的選票則出現分裂。根據交叉分析，泛藍支持者有32.6%想投給林智堅，有37.5%支持許明財，另13.6%支持謝文進，顯示新竹市選民已有明顯選人不選黨的情形。

民調顯示，謝文進在泛藍選民的支持度為13.6%，許明財則有32.6%。而泛綠支持者高度滿意林智堅的表現，只有3-4%支持許明財或謝文進。

許明財陣營說，民調是可以操作的，他們會戒慎恐懼，堅持一步一腳印爭取選民的支持。

謝文進陣營說，任何選前的民調都是參考，當天選民的投票才是最準確的民調！2014年民進黨桃園市的鄭文燦與新竹市的林智堅，在開票前都沒有任何人相信他們會當選，選前兩人的民調都是長期處於大幅落後對手超過20%以上，最後連他們自己都不敢相信自己會當選市長。