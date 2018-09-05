援助太平洋島國 我宣布設立6千萬特別醫療基金

外交部長吳釗燮於「太平洋島國論壇」宣布設立總額200萬美元（約台幣6000萬元）的「太平洋島國論壇國家特別醫療基金」。（外交部提供）

2018-09-05 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正於我南太友邦諾魯，參與第49屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）年會相關活動。吳釗燮今天上午宣布，設立總額200萬美元（約台幣6000萬元）的「太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，因應各島的迫切醫療需求，論壇會員國可就近向我大使館、代表處提出申請。

吳釗燮正率團訪問諾魯，並參與「太平洋島國論壇」年會。外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮於年會中的「永續發展目標（SDG 17）圓桌會議」應邀擔任首位發言人。吳釗燮在會中說明我長年對太平洋島國在農業、教育、醫衛及基礎建設上的貢獻。

而為因應各島國對醫衛的迫切需求，吳釗燮更宣布設立總額200萬美元的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派我專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費，論壇會員國可依據其特定需求，就近向我大使館或代表處提出申請，期限是從今年9月到明年8月。

外交部表示，此項基金是在我既有定期派遣的醫療團外，特別提撥的專案經費，期盼針對論壇會員國當地特殊病症，指派我國專業醫療團隊前往服務，以改善太平洋地區人民健康與福祉。

外交部也說，此倡議受到出席會員國及發展夥伴代表的熱烈歡迎，除我國外，挪威、古巴、加拿大、義大利及印度等國也在會中宣布各自的計畫。