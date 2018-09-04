總統遭惡意抹黑秋祭吐口水 藍委不查謠言竟高喊罷免

總統蔡英文在九三軍人節主持秋祭國殤，但各種網路假消息滿天飛，先指責總統不唱國歌，甚至造謠總統「吐扣水」，總統府駁斥噁心抹黑，應同聲譴責。（軍聞社提供）

2018-09-04 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（3日）在九三軍人節主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，網路上卻出現總統「在典禮上吐口水」的謠言，總統府今（4日）召開記者會痛斥噁心抹黑，呼籲同聲譴責。沒想到國民黨立委陳宜民不查真相，還在臉書PO文，指總統沒道歉就要提案罷免她。

蔡總統3日主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，沒想到網路假消息滿天飛，先是指蔡總統沒開口唱國歌，甚至境外及國內又同時出現抹黑總統在「典禮期間吐扣水」。總統府發言人林鶴明先是在上午表示，總統沒開口唱國歌是遵循過去慣例，表示歷屆總統做法也都是如此。

林鶴明下午則召開記者會，痛批網傳總統在「典禮期間吐扣水」根本是抹黑資訊，呼籲民眾應明辦這類錯誤的假資訊，避免成為傳播假消息的幫兇。沒想到陳宜民沒查明真相就在臉書轉貼新聞並PO文表示，「面對蔡總統這種不當的行為，如果她不道歉，我們應該提案連署罷免她」。

但陳宜民或許是發現跟風PO文有錯，目前他的臉書頁面已看不到該則貼文。