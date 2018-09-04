柯P道歉！議員進不了大巨蛋 他還要遠雄向民進黨致歉

台北市長柯文哲今下午於議會答詢時表示，遠雄須跟民進黨團道歉，至於市府官員執行公務沒達公平，「所以我們要道歉」、「建管處要跟他們（遠雄）講，搞什麼鬼」！（記者王藝菘攝）

2018-09-04 17:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市遠雄大巨蛋工地8月失火，民進黨台北市議員8月底2度會勘，卻遭遠雄擋駕、拒於門外，綠營議員質疑，為何4月10日國民黨議員可與國民黨市長參選人丁守中進入大巨蛋現勘？民進黨卻連門都沒有辦法進？台北市長柯文哲今下午於議會市政總質詢答詢時表示，遠雄須跟民進黨團道歉，至於市府官員執行公務沒達公平，「所以我們要道歉」、「建管處要跟他們（遠雄）講，搞什麼鬼」！

面對綠營議員謝維洲質詢，體育局局長李再立坦言，台北文化體育園區（大巨蛋）籌備處有所疏失，未建立大巨蛋現勘的SOP；4月9日國民黨議員發會勘公文，僅要求台北市政府派員同，所以當時他指派籌備處副執行長李戎威到場，4月10日就沒主動跟遠雄接洽。李再立說，民進黨現勘時，他也派李戎威到場，卻發覺同樣做法沒有辦法讓民進黨團進去。

柯文哲立即裁示市府祕書長張哲揚建立工地參訪規定，凡事不以個案處理；至於為何遠雄放丁守中、國民黨進去？柯文哲說：「也許他們比較友好。」

市議員阮昭雄冷不防問柯文哲：「所以北市府跟丁守中比較友好？」未料，柯回應，「很有可能」；令阮譏說，連自己官員都不信任，下面官員出問題，市長都不用負責喔？柯坦言，這就更奇怪了，2次現勘市府都派同一個官員（李戎威），國民黨可以進去，換民進黨不能進去。

謝維洲追問柯文哲是否要道歉？柯回應，為什麼遠雄給兩個黨不同待遇？他不需要為了遠雄跟民進黨團道歉，遠雄需跟民進黨團道歉；至於市府官員在那瞬間不能公平對待，是市府官員執行公務沒達公平性，「所以我們要道歉」、「建管處要跟他們（遠雄）講，搞什麼鬼。」

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