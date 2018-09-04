傳宜蘭前瞻只爭取到1200萬 陳歐珀反駁：有20億

2018-09-04 17:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院推出前瞻基礎建設計畫，但外傳宜蘭縣僅爭取到1200萬元，對此，民進黨立委、宜蘭縣長參選人陳歐珀今召開記者會反駁，指宜蘭前瞻共爭取到20億元經費，外界謠傳的1200萬是不了解的說法。

陳歐珀今與民進黨宜蘭縣5合1競選總部總幹事黃適超，及綠營民代聯合召開記者會，解釋宜蘭縣爭取到的前瞻建設計畫成果。因外傳宜蘭縣前瞻僅爭取到1200萬，陳歐珀大動作出面反駁。

他指出，前瞻計畫共有6大項目，宜蘭縣已核定計畫細項共21項，總經費約20億餘元，外傳僅爭取到1200萬的說法，是對前瞻的不了解。

陳歐珀服務處舉例，宜蘭縣提升道路建設品質計畫，共獲中央核定24案，總經費約3.8億元，休園運動環境也爭取到3.3億元；另全縣縣市管河川、排水整體改善計畫，也有5.8億補助。

黃適超表示，依宜蘭所獲得補助，光羅東鎮「月眉抽水」水環境建設計畫，金額就有2200萬，只爭取到1200萬說法不知從何而來。他直言，建設不能只靠握手與送禮就能爭取，不應該對做事的人「嫌到流涎」一竿子打倒大家的努力。

陳歐珀解釋，中央對於提升城鄉發展，編列前瞻特別計畫，經費是特別預算並有滾動式審核，也會不斷因應需求而重新調整，未來將會以縣府資源結合民意，持續向中央爭取補助經費。