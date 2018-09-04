談器官捐贈爭議 柯P：這種攻擊會越來越沒效

2018-09-04 14:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》，由「柯黑」作家吳祥輝出版社「蝴蝶蘭文創」引進在台發行，昨並買下媒體全版廣告，介紹書中指柯文哲帶病人到中國進行器官移植，且確知所有器官都來自法輪功學員。對此，「友柯」市議員林國成今在議場做球讓柯表達看法？柯文哲回說，他把這當作國家進步過程的進步期，隨著選民水準提高，這種攻擊也會越來越沒有效，並酸指攻擊者「喜歡這樣就讓他永遠留在歷史。」

柯文哲下午赴議會市政總質詢邁入第四天，林國成質詢時表示，對柯文哲被打壓的處境感同身受，也覺得十分不忍，看到柯被藍綠夾殺，到選舉就被抹紅抹黑，今早看到4年前引發爭議、柯澄清過的器官捐贈事件，怎麼到現在對方還說要提告，台灣政治變成這樣，讓他很擔心，當場勉勵柯「要挺住、要勇往直前」。

林國成並作球，要柯把事情講清楚。柯說，他把這當成國家進步過程的陣痛期，隨著選民水準慢慢提高，會愈來愈沒有效，第一次興票案民調差20%，第二次宇昌案差6%，到MG149就沒有甚麼差，這種攻擊會愈來愈沒有效，「他們（指攻擊者）喜歡這樣就讓他們留在歷史。」

林也當場喊話「希望你為台北市民、台灣人民撐得住」，因為真的永遠假不了，柯則回應「會」。

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