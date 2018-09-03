徐定禎總部控黑函 經銷商無奈：未署名文宣不再受理

無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎（左3）近日受到未署名夾報文宣攻擊，競選總部強調已提告，圖為蔡英文總統（右3）與行政院長賴清德（右2）昨日連袂為徐定禎站台。（資料照，記者鄭名翔攝）

2018-09-03 17:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎競選總部日前指控，有心人士透過夾報發送「黑函」，指稱徐定禎靠著妻子楊士儀擔任小英之友會會長的身分，才博取民進黨「私相授受」，已向頭份警分局提告。日前《自由時報》苗栗竹南代理經銷商遭約談時表示，該文宣內容未涉及人身攻擊，才同意夾報發送，如今捲入紛爭，未來未具體署名的政治文宣將不受理。

近日署名「苗栗縣民進黨員」的文宣在縣內四處發散，內容質疑徐定禎對民進黨毫無貢獻，但卻「靠老婆」獲得黨禮讓，直批徐「空降收割」民進黨於苗栗的耕耘，不僅直批民進黨此舉猶如棄守苗栗，更揚言拒投徐定禎。

而 《自由時報》苗栗竹南代理經銷商林金寶被捲入黑函事件也大表無奈，表示文宣是頭屋的徐姓民眾刊載，認為該文宣內容是陳述公開事實，表達民進黨基層心聲，並未涉及人身攻擊，不明白何來「黑函」指控。

林金寶強調，經此事件後，未來不論任何陣營，凡未具體署名的政治文宣將不受理夾報。而警方則表示，目前已受理報案，將約談相關人等，但是否屬黑函仍須檢察官認定；苗栗縣選委會指出，若檢方認定屬黑函，則可依民事向對方求償。