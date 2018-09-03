賴揆施政報告：加速推動前瞻計畫水環境建設

2018-09-03 15:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院新會期即將開議，行政院長賴清德向立法院提出本會期施政報告。由於823暴雨釀災，治水政策受到關注。賴清德在報告表示，政府將持續推動流域綜合治理、河川排水與海岸防護及強化河川野溪與水庫疏濬；加速推動「前瞻基礎計畫」水環境建設第一期在內之多項水資源建設。

報告指出，流域綜合治理，包括「流域綜合治理計畫」第三期（107年至108年）特別預算234.78億元，辦理設施堤防護岸改善65公里，雨水下水道55公里，水土保持及治山防洪控制土砂400萬立方公尺，農田排水26公里，重要農糧作物保全範圍約40平方公里。

報告指出，河川排水與海岸治理，包括107年預定辦理防災減災工程33.6公里及環境景觀改善工程25公里，改善河川沿岸淹水問題，增加保護面積，截至6月底止，達成率42.03%。

報告指出，107年預定辦理一般性海堤區域海堤防災功能改善12.7公里及環境改善76.4公頃，保障沿海地區居民生命財產安全，截至6月止，達成率36.85%；107年預定辦理排水路改善11.53公里及環境營造5公頃，減輕淹水損失及增加農業生產，並提高土地利用價值，截至6月底止，達成率23.87%。

至於強化河川野溪及水庫疏濬，報告指出，107年疏濬目標為3200萬立方公尺，截至6月底止，已疏濬2950萬立方公尺，達成率92.2%。

報告指出，水資源開發與節流方面，加速推動「前瞻基礎計畫」環境建設第一期在內之多項水資源建設，包括石門水庫阿姆坪防淤隧道、烏溪鳥嘴潭人工湖、湖山水庫第二原水管、深層海水取水工程、伏流水開發工程等，並提報白河水庫後續更新改善、曾文南化聯通管、離島二期供水改善、桃竹幹管、玉峰堰產業專管及翡翠原水管等6項新興計畫，納入第2期執行。