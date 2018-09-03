台南立慰安婦銅像 謝龍介坦承：我籌備的

謝龍介（右）今天在議會總質詢中，承認慰安婦銅像的豎立，是他籌備的。（記者蔡文居翻攝）

2018-09-03 10:30

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部於上個月在市黨部旁空地豎立慰安婦銅像，引起軒然大波。國民黨市黨部主委、市議員謝龍介今天在議會總質詢中，承認慰安婦銅像的豎立，是他籌備的，也是他當籌備委員會主委掛名申請的。

對於國民黨市黨部旁豎立慰安婦一事，台南市新聞處長許淑芬先前曾表示，「這個活動是由國民黨一手規劃進行，活動的舉辦地是在國民黨台南市黨部，雕像的放置地是國民黨的土地，台南市慰安婦人權平等促進會也是在今年2018年4月在國民黨主委的協助之下成立…，國民黨選擇於此時此地在台南舉辦這個活動，有國民黨的政治盤算，並結合國民黨的選舉活動。」

謝龍介今天質詢時，先詢問代理市長李孟諺對慰安婦的看法，並對許淑芬的說法不滿，質疑她身為女性政務官，卻不為慰安婦說話，還向日本通風報信。

代理市長李孟諺說，慰安婦在日治時期確實有受到委屈、不公平的待遇，政府應該要為她們爭取應有的權益。至於，是不是該以銅像的方式，這可以討論，而爭取權益可以有很多管道。

謝龍介說，你們反對立銅像，「你們不做，我們來做，這些婦安婦都是台灣女兒，不聞不問就算了，還跟日本通風報信。」「對！一開始籌備就是我，這是怕親日本的市府打壓，我當籌備委員會主任委員掛名申請的。」市府竟然還發新聞稿對他質疑。