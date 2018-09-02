蘇貞昌成立醫事後援會 陳菊：新北市選戰是「重中之重」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌醫事團體後援會今天成立，蘇貞昌競選總部主委、總統府秘書長陳菊（右）以及民進黨團黨鞭柯建銘（左）也到場力挺。（記者陳心瑜攝）

2018-09-02 19:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌醫事團體後援會今天成立，蘇貞昌競選總部主委、總統府秘書長陳菊以及民進黨團黨鞭柯建銘也到場力挺，陳菊強調，新北市長選戰「是重中之重、沒有很好選」，指蘇貞昌從1979年擔任美麗島事件辯護律師，40年來從立委、總統府秘書長、屏東縣長、台北縣長和行政院長，資歷完整能勝任，盼各界團結支持。

蘇貞昌醫事團體後援會成立大會在新莊國中禮堂舉行，集結醫師、藥事、檢驗、放射、驗光和物理治療等醫事人員團體，新北市醫師公會理事長周慶明擔任召集人，醫界出身的民進黨籍立委邱泰源擔任主委。

柯建銘表示，年底選戰，若新北市贏，台灣一定能贏，大讚蘇貞昌資歷完整，是「物超所值的候選人」，不像另一位候選人毫無政治內涵。

陳菊說，蘇貞昌原本屬意栽培年輕人，但新北一定要贏，因此蔡英文總統要她告訴蘇貞昌「大家拜託他出來選」，而新北市長選戰是重中之重，很困難、艱難，沒有很好選，因此請出新北市民很懷念的蘇貞昌，希望各界在最後83天團結支持。

蘇貞昌說，過去照顧母親過程，深切體認到護理人員的專業與重要，更開玩笑說「我的喉嚨很差，也需要醫師照顧」，而術業各有專攻，自己日後若擔任新北市長，有力量講話，一定盡心盡力為醫事人員發聲，民眾才能得到照顧。

蘇貞昌也細數過去政績，包括爭取台北縣的大學考場，且第一處就設在新莊國中；以及總共種了八百萬棵樹，笑說如果樹會投票，一定都會投給蘇貞昌。未來上任後第一個體檢全新北校舍安全，也希望能在新板特區興建親子體驗博物館。

蘇貞昌笑說，自己最初常被外界質疑年紀大，但自己從清早跑到晚上，像凌晨掃市場拜票三個小時，身邊年輕議員一個一個溜走，記者從一開始問他「會不會太老」到現在問的是「體力怎麼這麼好？」他會繼續和大家一起打拚。