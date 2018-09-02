三度桃園輔選 馬英九：陳學聖聲勢一天一天升高

馬英九（中）第三次到桃園輔選，許多婆婆媽媽帶著小孩同框拍照。（記者李容萍攝）

2018-09-02 18:35

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九今日下午陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖前往平鎮區建安宮參拜，來到客家庄上香，祈福馬英九以國、台、客語向鄉親問候，連最後帶領陳學聖、立委吳志揚、呂玉玲和鄉親高喊「陳學聖，凍蒜」！還主要提議要再喊一次客語版的。

馬英九說，陳學聖這次非常積極的投入參選，也推出許多對市民有利的建設，桃園市升格前擔任過文化局長，任內在文化活動方面，確實是別出心裁、引人注目，而且陳學聖也擔任過立法委員，有著立法及行政的經歷，是擔任桃園市長非常理想的人選。

馬英九還說，這是第三次到桃園為陳學聖助選，看著陳學聖的聲勢一天一天升高，讓大家對未來充滿著期待，他跟陳學聖認識20多年，當年競選台北市長的時候，陳學聖給他許多的鼓勵及刺激，令他印象深刻，現在該他給陳鼓勵、刺激，希望陳更堅強，不僅要為國民黨爭取這一席，也要為桃園的民眾努力，讓桃園百尺竿頭更進一步。

馬英九（左三）今天第三次到桃園輔選，認為陳學聖（左二）聲勢一天一天升高。（記者李容萍攝）

馬英九第三次到桃園輔選，許多婆婆媽媽帶著小孩搶合照。（記者李容萍攝）

馬英九第三次到桃園輔選，許多婆婆媽媽帶著小孩同框拍照。（記者李容萍攝）

馬英九到桃園輔選，幫民眾簽名。（記者李容萍攝）

馬英九第三次到桃園輔選，認為陳學聖聲勢一天一天升高。（記者李容萍攝）