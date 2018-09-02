兩度同台劉政鴻 徐定禎：盼綠營支持者體諒

蔡英文總統（右4）與行政院長賴清德（右3）今早連袂為無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎（左3）站台。（記者鄭名翔攝）

2018-09-02 15:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕民進黨啟動「百工百業挺改革」第二階段輔選，蔡英文總統與行政院長賴清德今早至苗栗，與數千名民進黨支持者共同為無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎站台喊聲。徐定禎致詞時也特別對上週接連與前縣長劉政鴻等國民黨地方大老同台，向綠營支持者喊話，強調為勝選必須不計黨派全力整合，盼選民能體諒。

民進黨中央啟動輔選列車，第二站到聯合大學活動中心，深入國民黨鐵票倉苗栗縣，力挺黨內禮讓、無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎。除蔡英文、賴清德外，前國策顧問、重量級文豪李喬、民進黨不分區立委鍾孔炤、施義芳及綠營民代皆出席站台。

徐定禎上週登記參選苗縣長時，獲得民進黨前立委吳宜臻、縣黨部主委杜文卿、國民黨議長夫人張淑芬、無黨籍竹南前、現任鎮長康世儒、康世明、苗栗市長邱炳坤支持，更在現場「巧遇」國民黨前縣長劉政鴻，引發話題。

但對於上週劉政鴻兩度「技巧性」與徐定禎同台，引發部分綠營支持者不滿，時代力量更直接「切割」徐陣營。徐定禎昨日也向綠營支持者訴苦，強調國民黨在苗栗根深蒂固，若要拚勝選首重整合，因此力爭各黨派支持，不免會與藍營人士同框，盼綠營支持者能體諒，「不要不高興」。

徐定禎表示，自己無黨無派，然而過去若太傾向民進黨，難獲得藍營選民認同，但與國民黨大老同台，又招惹綠營批評，實在「左右為難」。他強調，要為苗栗人找回光榮感，必續先棄黨派成見，用人唯才，期盼各界共體時艱大團結。