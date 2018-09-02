去年遭駭客攻擊逾23萬次 國安局：都成功偵測阻絕

國安局對外網路長期遭到中國網軍攻擊，根據最新送交立法院的108年度國安局公開預算書中指出，國安局對外網路（含公開網站），106年遭駭客攻擊次數累計達23萬3745次，今年（107年）1至6月累計也達到9萬6489次，幸好都能即時偵測及阻絕，並無遭到駭客成功入侵事件。圖為國安局局長彭勝竹。（資料照）

2018-09-02 11:17

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局對外網路長期遭到中國網軍攻擊，根據最新送交立法院的108年度國安局公開預算書中指出，國安局對外網路（含公開網站），106年遭駭客攻擊次數累計達23萬3745次，今年（107年）1至6月累計也達到9萬6489次，幸好都能即時偵測及阻絕，並無遭到駭客成功入侵事件。

108年度國安局預算已送交立法院，相關預算說明將做為朝野立委審議國安局年度預算的重要依據。

為了強化網路安全，國安局在公開預算書中指出，國安局現正執行「光纖訊號傳輸系統設備案」，預計在114年底前完成，總經費為2億1400萬元，此項專案完成後，將可建構高階資安設備，可以有效監控境外勢力對我國發動的網路攻擊。

熟悉資安防護的軍方官員說，國軍軍、民網路及國安單位的各個指管系統均採「實體隔離、專網專用」，各網系間部署相關資安防護軟硬體設備，並且定期實施安稽核，落實執行各項作業過程資安管控措施。

他說，除了採「實體隔離、專網專用」確保資安安全之外，國安單位還會進行「反覘」措施，從外部環境來觀察自家的民網軍網，有無疏漏及可能遭到侵入的空隙，以便即時修補檢討。

官員表示，國防部及國安單位民網環境現已建置「資安防護管理中心」全時管控，並納入行政院政府網際服務網（GSN）統一偵測監控，可有效降低網路攻擊（惡意）行為，並依行政院指導，每年度將「關鍵資訊基礎設施防護」納入資安防護演習重要課目，強化整體資安防護及緊急應變能力。