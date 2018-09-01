退黨參選市議員 參選人登吊車塗銷看板黨徽開直播

2018-09-01 18:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區市議員參選人、錦平里長游金隆，宣佈退出民進黨並完成登記參選後，親自將懸掛在北區近30幅的競選看板全都塗銷黨徽，登上吊車一一擦上油漆塗掉，並開直播見證，強調沒有政黨奧援，勇於開創新局，心情坦蕩，更全力拚服務、打選舉。

游金隆曾任小英之友會分會長、民進黨3屆全國黨代表，完成退黨程序，在登記參選隔天自行把所有競選看板上民進黨黨徽、字樣，甚至是背心上的黨徽，相關政黨印記都塗銷，他親力親為登上吊車到1樓高至4樓高的競選看板，拿著油漆一一塗掉，最後僅剩幾處更高的看板，還要再租高樓吊車。

游金隆說，一般脫黨參選是會把所有競選看板撤下，重新印製再掛上，但他覺得這樣不環保，而且走過的路必留下痕跡，他親自塗掉過去揹負黨的印記，現在勇敢走自己的路「自己的黨徽，自己塗銷，不要混淆！」勇敢承擔自己的訣擇，沒有政黨的奧援，現在出現更多人支持，一定逆轉勝。

游金隆選在晚上塗銷看板的政黨記號，不影響交通，但夜間視線不佳，登上高處擦油漆時難度增加也更危險，他開網路幾乎全程直播，他說從小家裡做黑手，換輪胎、換機油，現在擦油漆一點也不難，他也闡述從政理念和競選政見，並分享當下心情，吸引許多支持者瀏覽按讚，沿途也有不少民眾注意為他鼓勵

游金隆在漢口路競選看板塗銷黨徽時就回憶這是12年好友提供壁面，陳姓好友見證他的理想與夢想，日前卻故往，讓人感慨萬千，但強調「凡走過必留下痕努力不會白費，在民主時代有理想就有機會，一定會成功！」

游金隆直播時說，民進黨的民調制度使有能力的新人無法出頭天，被派系、富二代、政二代把持，盼市民檢視現任者政績，拒絕怠惰和脫序的政客，強調自己教書20多年教會計、財務管理，看的懂財報、市政預算，知道如何監督市政，提醒政見80歲以上老人免繳健保費、整合社區及社團資源為弱勢做事，並堅持低碳環保守護下一代。

  • 退黨參選的北區議員參選人游金隆自己擦油漆塗銷競選看板上的黨徽等政黨記號。（記者蔡淑媛攝）

    退黨參選的北區議員參選人游金隆自己擦油漆塗銷競選看板上的黨徽等政黨記號。（記者蔡淑媛攝）

  • 北區議員參選人游金隆登高擦油漆塗銷自己競選看板上的黨徽等政黨記號。（記者蔡淑媛攝）

    北區議員參選人游金隆登高擦油漆塗銷自己競選看板上的黨徽等政黨記號。（記者蔡淑媛攝）

  • 北區議員參選人游金隆登吊車擦油漆塗銷競選看板上的黨徽記號，並開直播見證。（記者蔡淑媛攝）

    北區議員參選人游金隆登吊車擦油漆塗銷競選看板上的黨徽記號，並開直播見證。（記者蔡淑媛攝）

  • 北區議員參選人游金隆的競選看板上無黨徽等政黨紀號。（記者蔡淑媛攝）

    北區議員參選人游金隆的競選看板上無黨徽等政黨紀號。（記者蔡淑媛攝）

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