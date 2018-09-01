退黨參選市議員 參選人登吊車塗銷看板黨徽開直播

2018-09-01 18:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區市議員參選人、錦平里長游金隆，宣佈退出民進黨並完成登記參選後，親自將懸掛在北區近30幅的競選看板全都塗銷黨徽，登上吊車一一擦上油漆塗掉，並開直播見證，強調沒有政黨奧援，勇於開創新局，心情坦蕩，更全力拚服務、打選舉。

游金隆曾任小英之友會分會長、民進黨3屆全國黨代表，完成退黨程序，在登記參選隔天自行把所有競選看板上民進黨黨徽、字樣，甚至是背心上的黨徽，相關政黨印記都塗銷，他親力親為登上吊車到1樓高至4樓高的競選看板，拿著油漆一一塗掉，最後僅剩幾處更高的看板，還要再租高樓吊車。

游金隆說，一般脫黨參選是會把所有競選看板撤下，重新印製再掛上，但他覺得這樣不環保，而且走過的路必留下痕跡，他親自塗掉過去揹負黨的印記，現在勇敢走自己的路「自己的黨徽，自己塗銷，不要混淆！」勇敢承擔自己的訣擇，沒有政黨的奧援，現在出現更多人支持，一定逆轉勝。

游金隆選在晚上塗銷看板的政黨記號，不影響交通，但夜間視線不佳，登上高處擦油漆時難度增加也更危險，他開網路幾乎全程直播，他說從小家裡做黑手，換輪胎、換機油，現在擦油漆一點也不難，他也闡述從政理念和競選政見，並分享當下心情，吸引許多支持者瀏覽按讚，沿途也有不少民眾注意為他鼓勵

游金隆在漢口路競選看板塗銷黨徽時就回憶這是12年好友提供壁面，陳姓好友見證他的理想與夢想，日前卻故往，讓人感慨萬千，但強調「凡走過必留下痕努力不會白費，在民主時代有理想就有機會，一定會成功！」

游金隆直播時說，民進黨的民調制度使有能力的新人無法出頭天，被派系、富二代、政二代把持，盼市民檢視現任者政績，拒絕怠惰和脫序的政客，強調自己教書20多年教會計、財務管理，看的懂財報、市政預算，知道如何監督市政，提醒政見80歲以上老人免繳健保費、整合社區及社團資源為弱勢做事，並堅持低碳環保守護下一代。