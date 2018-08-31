楊麗環參選 將被國民黨開除黨籍

2018-08-31 12:38

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨分裂，前立委楊麗環脫黨登記參選桃園市長，桃園市黨部隨即發表聲明指出，對於楊麗環違紀參選行為深感遺憾，黨部考紀會將於下週召開會議處理；黨內人士表示，楊麗環違紀參選成定局，已經沒有轉圜機會，楊麗環將會被開除黨籍，考紀會開會只是走程序而已。

據悉，從楊麗環宣布退黨、召開參選記者會到正式登記參選，期間國民黨都未放棄整合機會，甚至主席吳敦義來桃園參加行動中常會，當晚餐敘吳敦義一直待到9點，希望能和楊麗環碰面，但因楊麗環在台北接受電視台訪問才沒有結果。