黨秘書長的故鄉鬧分裂 芳苑鄉長選將怒燒民進黨證

2018-08-31 11:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕芳苑鄉長參選人林濟民上屆選舉代表民進黨出征以90票輸給無黨籍對手洪和炉，洪和炉當選鄉長後加入民進黨，此次民進黨提洪爭取連任。今天林濟民不滿黨中央當初對他「芳苑鄉開放參選」的承諾，今在登記前憤而燒民進黨黨證抗議。

林濟民說，他加入民進黨已有8年，當初在反國光石化時，帶領地方漁、農民抗爭，趕走國光石化，後來在蔡英文、蘇嘉全、蘇貞昌的力邀加入民進黨，他因認同民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念加入，後來因緣際會代表民進黨參與芳苑鄉長選舉。

林濟民表示，他對民進黨「一些當官、高層」相當失望，他是民進黨的黨代表，又只以90票輸給對手，在國民黨地方派系根深蒂固的芳苑鄉能有這種成績實屬不易，當初黨中央向他說，為了縣長選舉的大局，芳苑鄉會採「開放參選」，黨中央高官還對他說，「開放參選對你實在很委屈」，但他回答「為了縣長選情，再委屈我也要接為受」，豈料黨內「一些當官的」為了延續自己的政治生命，讓黨中央違背當初的承諾，提名官司纏身的洪和炉，這是他不滿的地方，所以今天只有退黨，以燒黨證的方式表達內心的不滿。

他說，今天原本還有許多黨員要追隨他，但畢竟芳苑鄉是黨秘書長洪耀福的故鄉，他不想為難大家。

林濟民的對手的現任鄉長洪和炉，洪原為無黨籍，在當選芳苑鄉長後加入民進黨。

對於林濟民退黨，民進黨縣黨部表示遺憾，並說，民進黨此次鄉鎮的提名策略原本就是「現任者優先」。

相關影音