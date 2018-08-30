網紅呱吉登記參選北市議員 稱是「一場實驗」

網紅「呱吉」邱威傑今天登記參選台北市議員。（記者黃建豪攝）

2018-08-30 11:35

〔記者黃建豪／台北報導〕網紅「呱吉」邱威傑以無黨籍身分參選松山、信義台北市「第三選區」議員，今天上午10時前往台北市選舉委員會登記參選。邱威傑稱，參選是一場實驗，想瞭解沒有政治世家背景、沒有財團支持、沒有跟任何派系黨派結合的人，到底能參與民主政策到什麼地步。至於無黨無派，是否簽署柯P認同卡，借台北市長柯文哲聲勢參選？邱威傑嗆稱，只有Loser（輸家）才會去簽認同卡。

邱威傑表示，他想要試試看，普通人對民主能貢獻到什麼程序，他最近發生一件很感動的事，在他宣布參選市議員一段時間後，上週就有觀眾因為他的激勵，而去參選里長，讓他心裡覺得，他的出現多少還是會對社會造成改變。

邱威傑也說，他的政見將集中在社會住宅、交通改善、地方社區振興，政見主軸是，「很多人常提到幸福，觀點好像是說，政見就是多加個500元、多加個3000元，想辦法讓人覺得生活好像快樂一點點就OK，但其實台灣或台北市真正需要的不是幸福、快樂，而是未來」，很多問題迫切需要解決，做了可能會讓很多人不爽，但做了對未來才有幫助，才是他政見的主要內容。

邱威傑預告，今天稍晚政見網站就會上線，晚間9時也會開政見直播。

媒體追問，是否簽署柯P認同卡？邱威傑直言，他覺得只有Loser（輸家）會去簽認同卡，所以絕對不會去做這件事，如果本來就是柯文哲的朋友，柯自然會當他是朋友，會去簽這張卡，代表他從來不是柯文哲的朋友，才需要靠那張卡。

邱威傑強調，會去簽署的人，就是對當選沒有太大把握，過去又沒有在政見上努力，這時才想要去貼人冷屁股的人。