柯P轟負債狂發重陽敬老金 柯媽說話了…

2018-08-30 11:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對台北市長柯文哲（柯P）火力全開，狂轟扛債發放重陽敬老現金就是政策買票，人口數被視為六都之外的第七都彰化縣，也被他點名抨擊，柯媽何瑞英今天現身彰化縣選舉委員會說話了，她說，「若台北市也發1500元給連戰？就很不適合了，錢還是該儉就儉、須花再花才是。」

今天是年底選舉登記日第4天，無黨籍黃文玲在柯P爸媽及大批支持者陪同下，在彰化縣選委會完成登記，宣告要用白色力量對抗綠藍政黨，媒體追問柯媽媽何瑞英柯P抨擊社福政策，連彰化縣也被掃到，是不是就是行動力挺黃文玲？「對啦！」柯媽不假思索回說就是支持白色力量彰化連線。

媒體再問選舉時機點很敏感，這樣做好嗎？柯媽說，希望以後2人（指柯P和黃文玲）都當選，讓台北市、彰縣化市政相互交流，好壞交換討論相互學習，讓台北市、彰化縣都同步提升。

因各方民調拱柯P問鼎2020總統大位，對此，柯媽說，現在言之過早，先打完台北市這場選戰再說。媒體續問，2020柯P選總統的議題持續延燒，政壇出現「民進黨最大的敵人已是柯文哲，而不是國民黨了」，柯媽聽了笑笑說，大家都是好朋友啦！沒什麼敵人不敵人的。

會不會擔心高分貝抨擊發放現金的社福政策，招惹反彈？柯媽說，他（指柯P）怕債留子孫，怕這筆預算會拖垮財政，「錢要省一些，該用再用，不痛不癢的，你（指公部門）就不要用！」家裡有特別貧苦政府會想辦法照顧，政策要排富才對。

對於柯P和柯媽對老人重陽敬老金的看法，黃文玲說，有錢照顧老人，大家都會很高興，如果是借錢來發甚至選舉到了才又想到老人津貼、老人禮金，就非常不適當了，會債留子孫，她認同柯文哲要嚴守財政紀律。

柯文哲日前接受媒體訪問時，痛批彰化縣狂發3000、6000、9000元重陽敬老金政策，他說，彰化已經接近負債警戒線，卻因為選情不利而加碼，這樣只會讓台灣希臘化，使國家破產。