蘇清泉造勢 張善政：高鐵到屏東才能吸引企業投資

林恊松（中）則在國民黨兩位前屏東市長王進士（右）與葉壽山（左）陪同下，前往屏東市公所完成參選登記。（國民黨屏東縣黨部提供）

2018-08-30 11:28

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣長參選人蘇清泉及屏東市長參選人林恊松今天完成參選登記，前行政院長張善政南下屏東為蘇、林兩人加持壯聲勢，張善政強調，高鐵必須延伸到到屏東，才能吸引企業投資，提升屏東整體產業及觀光發展。

張善政與蘇清泉上午參觀位於屏東市建國路上的晨間廚房企業總部，並聽取在地創業青年的意見，晨間廚房總監黃義升認為屏東縣南北觀光資源差距過大，人潮及錢潮都湧向屏南恆春半島，但許多企業及公司行號都設在屏北地區，主政者應重視區域發展失衡現況。

張善政肯定晨間廚房全國連鎖餐飲集團結合屏東農產品行銷策略，認為晨間廚房有發展觀光工廠的潛力，吸引遊客造訪，農科及加工出口區位於屏北地區，高鐵必須拉到屏東，才能吸引廠商及高科技產業投資，帶動地方發展。

蘇清泉則提出環島高速公路及高速鐵路的主張，屏東人口不斷流失，觀光業下滑，農產品銷路不佳，令人感到憂心，希望屏東鄉親給他一個機會，他有能力將屏東農產品銷到國外去，吸引國外觀光客來屏東消費，並全力爭取高雄捷運延伸至屏東，活絡屏東經濟。

林恊松則在國民黨兩位前屏東市長王進士與葉壽山陪同下，前往屏東市公所完成參選登記，強調他是個做實事的人，一定能為屏東市民打造更好的生活環境。