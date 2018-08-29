屏縣議員張榮志登記參選恆春鎮長 雙雄對決態勢成形

2018-08-29 15:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕九合一選舉登記第二天，宣布轉換跑道參選恆春鎮長的屏縣議員張榮志，早上帶妻子及幕僚前往恆春鎮公所登記，支持者們冒雨在鎮公所外吶喊造勢，張榮志完成登記後，更出人意表的前往辦公室與現任鎮長盧玉棟握手致意，上演令人「棟榮」一刻；對手來勢洶洶，盧玉棟則強調，目前恆春雨後災情仍多，以恢復災區居民生活優先，登記不急在此時。

張榮志早上帶著上百名支持者，浩浩蕩蕩前往恆春鎮公所登記，狹著縣議員四連霸的氣勢轉換跑道，強調恆春鎮停頓4年需要「改變」，擁有完整從政經歷能夠全力爭取經費建設恆春，當選後福利絕對不減反增；順利完成登記後，更到鎮公所各課室拜訪，不忘拉攏鎮公所職員支持。

由於尋求連任的鎮長盧玉棟剛勘災回到鎮公所，張的支持者本以為「王不見王」，準備到戶外造勢，沒想到張榮志突然走向盧玉棟的主祕辦公室，兩人難得收起各公開場合的唇槍舌戰，握手互道「辛苦了」，也宣告恆春鎮長選戰即將正是開打。

面對挑戰者大動作造勢登記參選，一向自豪創造許多恆春鎮民福利的盧玉棟，昨天則拒談選戰相關議題，強調恆春半島因為連日雨勢，包括萬里桐及大平頂地區都有坍方狀況，勘災恢復居民生活為優先，登記只是一個形式，31日截止前登記即可，處理災後整理才是目前首要任務。