林為洲棄選 國民黨新竹縣長參選人楊文科致電致謝

2018-08-29 14:29

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨立委林為洲今天發表退選聲明，該黨新竹縣長參選人楊文科在看完他的記者會後，第一時間接續打2通電話向林為洲致意，表示林為洲所提的縣政規劃和願景他會採納，對於這段期間林為洲飽受外界誤解的部份，他願意向林為洲及其支持者致歉，一肩扛起這些責任，31日將邀請林為洲跟黨內其他同志陪他一起登記。

至於林為洲是否有可能在本週五陪楊文科一起去辦參選登記？林為洲及其陣營並無回應。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則以「成功不必在我，而功力必不唐捐」這2句話送給林為洲，表示對林為洲為了黨做出這麼大犧牲的感謝，同時也強調，林為洲為了黨所做的事情和犧牲不會白費，大家都會記住。

不過陳見賢也說，因為林為洲的退選，國民黨在新竹縣後勢是看漲的沒錯，但大家不要忘了三咖督是最難打的選戰，如何讓林為洲的支持者確實回流到國民黨來，不被其他對手半路攔截走，這是需要大家團結一起來努力的。

據了解，這次整合新竹縣藍營成功，除了在中央靠3名前國民黨主席馬英九、洪秀柱、朱立倫、以及前立法院長王金平等，地方上唯一能跟林為洲溝通無礙的就是該黨籍的縣議會議長張鎮榮。

張鎮榮說，林為洲是個人才，雖然他個人也不贊成林為洲的全民調，認為初選制度還是應該因地因人因時制宜。但在彼此超過10次以上的溝通中，他了解到林為洲爭的只是制度，對方也坦白說跟楊文科沒有怨仇。

考慮國民黨在立法院不能少1席，新竹縣議會內的黨籍議員也多半希望林為洲留下，所以他認為如果只是為了1場縣長選舉而把林為洲開除，這也將是國民黨的損失，所以才積極在地方協助黨中央斡旋、化解歧見，終於完成整合。

楊文科說，他是昨天晚上陸續看到網路新聞報導出來，他才知道林為洲可能考慮退選。今天早上他看完他的退選說明記者會，很感動林為洲願意成全大局留在國民黨內，所以第一時間就打電話給對方想要致謝，但是沒有接通，只好改用通訊軟體傳遞訊息致意，林為洲也在16分鐘後回傳「了解，加油！文科兄」表達善意。

後來他又撥了1次，這次林為洲有接聽，他告訴林為洲「感謝您成全大局，謝謝您。以後有什麼，隨時向您請益，我們一起來努力。」楊文科轉述林為洲簡單回說「沒問題，我們一起來努力。」雙方隨即收線。

楊文科說，對於林為洲所提的縣政規劃和願景他願意採納，如果未來林為洲有好的縣政建議，他也會配合林為洲分別在地方和中央，一起合作來完成這些計畫。

他對這段期間林為洲所受到外界的誤解，他願意向林為洲及其支持者表達歉意，一肩扛起這些責任。

楊文科說，他非常感謝3位前黨主席馬英九、朱立倫、洪秀柱、現任黨主席吳敦義、以及前立院院長王金平與立法院的黨籍立委們費心協助新竹縣整合成功。希望藍營就以新竹縣為起點、作為標竿大家團結，只要新竹縣地方選舉能贏，2020年國民黨就能重返執政。

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