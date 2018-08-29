彰化花壇鄉長選戰 四大天王廝殺激烈

國民黨下屆花壇鄉長參選人顧勝敏（左3）登記後掃街拜票。（記者湯世名攝）

2018-08-29 12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕歌壇有四大天王，政壇也有四大天王！彰化縣花壇鄉下屆鄉長選戰，連日來包括國民黨顧勝敏、民進黨陳振欽，以及現任鄉代會主席賴世祥、鄉代李岳珉都已登記參選完成，四人各擁基本票源，基層實力都相當堅強，廝殺恐將空前激烈，一般預料仍是藍、綠對決，不過誰能端出建設鄉政的具體政見，誰就有較高機率勝出。

國民黨提名的顧勝敏，原在地方開設診所，其父親是前花壇鄉長顧金土，母親為縣議員顧黃水花，胞姊則是花壇鄉農會總幹事顧碧琪，政治實力雄厚，今天在大批支持者簇擁下抵達花壇鄉公所登記參選下屆鄉長，並登上宣傳車繞行全鄉拜票，沿途「凍蒜」聲不斷，聲勢浩大。

民進黨提名的陳振欽已在昨天由立委黃秀芳陪同登記參選，並與支持者在鄉公所大門大呼：「凍蒜」口號，陳振欽期望能承接兩任屆滿的現任鄉長李成濟的腳步，鞏固綠營基本票源，並拓展中間選民。

至於自行宣布參選鄉長的鄉代會主席賴世祥、鄉代李岳珉，也都先後登記參選完成，自此花壇鄉「四大天王」就定位。賴世祥、李岳珉都誓言選到底，兩人的基層實力也都相當雄厚。

地方人士觀察，由於賴世祥屬於泛綠陣營，李岳珉則屬於泛藍陣營，因此票源可能會與陳振欽及顧勝敏出現重疊，不過，一般預料仍是藍、綠對決局面，依過去歷屆鄉長選戰都相當激烈來看，下屆鄉長選戰恐也難免一番廝殺。