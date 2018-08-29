林為洲突退選 林光華含淚爆內幕：我如果是「林百億」…

前台灣省主席林光華說，乍聽林為洲跟他說明退選的決定「眼淚都差點掉下來」，受訪直言「我如果是林百億、就是林十億都好，就能解決」。（記者黃美珠攝）

2018-08-29 09:23

［記者黃美珠／新埔報導］前台灣省主席林光華今天早上直言，林為洲要退選，在前天、27日就已經跟他和幾個林家大老說明過，他聽後「眼淚都差點掉下來」。

林光華還說，從昨晚開始很多人打電話向他查證林為洲是否真的要退選。對於林為洲退選的真正原因他無法對外代言，必須要由他本人親自對外說明。但他從林為洲所說的情況研判，認為不像是林為洲屈服於國民黨黨內的壓力那麼單純，所以他大膽懷疑可能還有其他人的刻意操作，甚至不排除這些「其他人」可能跟目前的競爭對手有關。

不過林光華也透露，有錢不是萬能，但是沒錢萬萬不能！他如果是「林百億」、或是「林十億」，就可以幫林為洲度過難關，不致於變成現在的局面，可惜他不是。

那麼林為洲真的退選後，政治光譜原本就比較傾向於綠色的新竹縣林姓宗親選票就會回流民進黨嗎？林光華斬釘截鐵說「不會」！、

他直言，新竹縣以林姓宗親會為主、全力支持林為洲的力量雖因驟然面臨到這樣的局面，一時間大家不知該如何是好，但是「絕對不可能票流向鄭家」。

林光華說，他們目前的想法是要更團結，如果林為洲退選已成定局，那麼從最後登記參選者中挑出1個相對對新竹縣會比較好、會較有貢獻的人給予支持。至於對象是誰？他們將再緊急開會討論。

林光華說，這次新竹縣長的選情充滿詭譎，林為洲一路走來所受到的委屈和橫阻，到在登記期間突然急轉彎說要退選，這都是他從政至少40年所首見。

他說，新竹縣原來浮出檯面的4個參選人中，真正能做事、會做事、也有做事情的人，就是林為洲。這就是何以新竹縣林姓宗親要大團結，社會上那些所有強調公平正義的力量，大家也都要來力挺林為洲的原因。

而事實上林為洲儘管已經在前天就稟告了他退選的決定，但到昨天為止，他還是很努力地在跑行程、服務選民，可見他是選真的，絕非投機政客。