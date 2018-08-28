楊麗環突延後登記 陳學聖喊話：國民黨大家庭需要妳！

2018-08-28 11:40

［記者陳昀／桃園報導］有意脫離國民黨參選桃園市長的前立委楊麗環，原訂今天上午登記參選，昨夜卻臨時延後至週五，今天國民黨桃園市長參選人陳學聖表示，在楊麗環登記前都會努力挽回、盼她不參選，還隔空溫情喊話：「國民黨這個大家庭需要妳！」

楊麗環原本預計號召百人，今天上午8點從同安公園騎腳踏車繞行桃園區，預計上午9點多抵達桃園市選舉委員會登記參選，昨晚10點卻透過競選團隊表示要延後至週五，也沒有說明原因；巧合的是，在團隊宣布前10分鐘，陳學聖團隊宣布今天上午9點要陪同「KMT青年問政連線」到桃市選委會登記，楊麗環臨時延後，也引發外界遐想。

「國民黨這個大家庭需要她！」陳學聖今天受訪表示，楊麗環登記參選市長前，不會放棄任何努力來挽回她，希望她不要參選，全力支持國民黨在桃園逆轉勝，國民黨沒有分裂本錢，希望大家庭裡的每個成員都不要出走。

他強調，這次選舉已看出國民黨翻轉的新氣象，推出年輕世代，並致力於世代傳承、世代合作，展現國民黨前所未有的力量，相信可以東山再起、翻轉台灣。

「KMT青年問政連線」是由國民黨現任市議員梁為超、黃敬平共同號召成立，成員有現任市議員桃園區陳美梅、中壢區梁為超、平鎮區黃敬平，以及參選的龜山區聶哲淵、八德區朱珍瑤、蘆竹區張桂綿、楊梅區涂權吉、龍潭區林昭賢、觀音區江承洲、山地原住民區簡志偉，今天上午共同前往參選登記，並提出「加強公安、減少火災」，「捷運建設、公開透明」，「社福政策、精準有感」三項政見，眾人與陳學聖共同高喊「團結一心，前進議會、挺進市府」。