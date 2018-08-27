丁守中登記參選 譏「光榮城市」連「虛榮」都說不上

2018-08-27 12:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天到信義區公所登記參選台北市長，批評台北市城市競爭力大幅度下滑，柯文哲4年搞垮台北市，竟然還「放空氣」說要組黨、要選總統，這不是笑話嗎，反問「這樣成績還能叫『光榮城市』？我們連『虛榮』都說不上。」

他說，在「大城市崛起」的時代，台北在國際城市競爭評越來越黯淡；4年前選了台北市長柯文哲，台北競爭力打折，現在跟其他國際城市相比，都已經看不人家的車尾燈，如日本公布的「全球城市實力指數」，全球44個主要城市，台北掉到36名，還輸給吉隆坡、曼谷；聯合國與中國社科院共同發布的「全球城市競爭力」，台北已經退步到47名。

丁守中說，北市府有32個一級局處，4分之3的首長中途跳船逃生，也就是越接近柯文哲的越了解真相，「這樣的管理模式、領導風格，只造就了市長，糟蹋了城市，愧對了我們選民。」

然而，丁守中致詞時卻遇到社民黨松山信義議員參選人游藝嗆聲，質問丁守中為什麼要到大巨蛋工地陪遠雄一起開記者會，讓藍營支持者氣憤，紛紛要游藝安靜，用聲援聲浪壓過游的聲音。丁守中受訪時說不清楚內容，「參選人想要造勢、作秀嘛！」

丁守中表示，他選在中南部陷大水中，沉寂在總統蔡英文政府「治國無能，治水失敗」的失敗中來登記，特別有感觸。

他更說台北市還有40萬戶老舊房子，招商引資不到香港、新加坡的零頭；大巨蛋繼續拖延擺爛；面對內湖交通，柯文哲只會說「沒救了」，並說柯執政4年來，「只有老化，只有幹話，毫無變化，唯一增加的，就是到處都是夾娃娃機的店。」

對於有沒有特別挑過登記時間，丁守中笑說，市黨部安排每個議員都方便的時間，他說競選總部曾經在大凶日開幕，可是來的人最多，從來不相信這個東西。

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