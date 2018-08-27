高金素梅陪同勞動黨新竹縣議員參選人登記

勞動黨榮譽主席羅美文（首排小女孩右右）、新埔鎮代陳新源（首排中螢光綠上衣者）今早登記参選新竹縣議員，獲該黨前議員高偉凱（首排左2）、無黨籍立委高金素梅陪同造勢。（記者黃美珠攝）

2018-08-27 12:21

［記者黃美珠／竹縣報導］11月底的大選今天開始受理登記，新竹縣選委會早上11點不到出現無黨籍立委高金素梅，她沒有要來新竹縣參選，但是她卻陪同勞動黨新竹縣議員參選人羅美文和陳新源2人一起辦理登記，替2人造勢。

勞動黨前新竹縣議員高偉凱、電資工會秘書長林名哲也率眾全程陪同。

高金素梅說，羅美文是勞動黨榮譽主席，也是她認識多年的好友，始終站在街頭爲基層最弱勢的勞工發聲，所以她從政後，第1次爲非原住民籍的参政者助選，她希望羅美文和同黨的縣議員参選人能各自在湖口和新埔當選，代表工人朋友前進新竹縣議會，而她則願意在立法院當2人的後盾，當勞工的後盾。

在「工人不大團結最大」的口號中，勞動黨榮譽主席羅美文說，工人是社會最多的一群人，應該在議會要有代言人代表發聲。

他和該黨新埔鎮代陳新源如果可以順利進入議會，代表議會不再是少數人、有錢人的民主，只有工人的家庭安定了，社會才會安定。

陳新源則說，除了勞工，環境議題就跟勞工ㄧ樣長期處於弱勢沒有人要理。當年新埔霄裡溪被華映友達污染，就是勞動黨用「我有拳頭、我有人頭」的團結力量，結合其他團體才終結掉霄裡溪的惡夢，所以他呼籲大家再次團結，送他和羅美文進議會，讓弱勢的力量被看見。

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