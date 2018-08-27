世代智庫台中民調 林佳龍支持度42％大贏盧秀燕33.5％

台灣世代智庫舉行「2018台中市長選舉民調」記者會，民調結果林佳龍支持度百分之42，盧秀燕支持度為百分之33.5，兩人差距8.5百分點。（記者王藝菘攝）

2018-08-27 10:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底選戰中台灣成藍綠攻防重點。台灣世代智庫今針對台中市長選舉發佈最新民調，台中市長林佳龍支持度42%，領先國民黨台中市長參選人盧秀燕的33.5%；看好度方面，林佳龍為50.3%，遙遙領先盧秀燕的28.1%。

以區域分析，原台中市區，兩人支持度平分秋色，林佳龍為39.5%、盧秀燕39.6%；原台中縣區則為林佳龍支持度43.7%，領先盧秀燕的29.5%。

治理能力上，40.4%認為林佳龍較有能力治理台中市，盧秀燕為26.8%。40.8%認為林佳龍較了解市民需要，盧秀燕為28.8%。39.2%認為林佳龍較能解決市民問題，盧秀燕為29.4%。42.5%認為林佳龍較能為市民爭取福利，盧秀燕較為31.7%。39.6%認為林佳龍較能改善市民生活，盧秀燕為32.1%。

其中，民進黨支持者有91.3%支持林佳龍，國民黨支持者83.8％支持盧秀燕。時代力量支持者51.4％支持林佳龍，24.8%支持盧秀燕。

主要政黨支持度，民進黨18.7％，國民黨17.6%，時代力量10.6％，親民黨1.3%，無政黨偏好43.7%。

台灣世代智庫執行長洪耀南指出，藍綠兩大黨在台中市支持度普遍下降，但不是都到時代力量。其中年輕人表態率較高，60歲以上民眾表態度下降，不表態卻達到三成，顯示傳統兩大黨支持者不少轉為未表態。此外，由於台中花博舉辦時間非常接近選舉，花博成功與否也會影響選情。

洪耀南表示，林佳龍連任和盧秀燕支持度格局已經沒有改變、有沒被拉近。年輕人表態率較高，這和過去長期民調不同，兩大黨支持度普遍下降，時代力量在台中變第三大黨可說被確立。

前台中市民政局長、台中市議員第五選區參選人周永鴻表示，林佳龍穩定領先中，盧秀燕則面臨「三不困境」，市民認為盧秀燕不了解台中市民需求，也無法解決問題，從民調來看，原台中縣區更加明顯。此外，4成4自認是中間選民的民眾，普遍仍支持林佳龍，盧秀燕得不到中間選民支持。從民調來看，盧秀燕的性別優勢也不存在，女性選民4成支持林佳龍，僅3成5支持盧秀燕。

范世平表示，原林佳龍與盧秀燕民調呈現膠著狀態，但台中東亞青運主辦資格被取消後，兩人支持度也拉開，這是台中市長選舉意外插曲。中共打壓台中市，對於比較強調兩岸一家親的盧秀燕確有影響。

本次調查為台灣世代智庫委託執行，訪問係於107年8月24日至25日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1,079位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98%。調查以台中市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。