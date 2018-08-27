首曝川蔡通話內幕！葉望輝：蔡政府被川普嚇死了！

葉望輝爆料蔡英文政府被川普「嚇死了」，拖延兩週才與川普通話。（資料照，中央社）

2018-08-27 14:00

談川蔡通話 曝蔡政府嚇到竟拖延兩週

〔即時新聞／綜合報導〕前美國愛達荷州共和黨主席、前美國副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）昨日接受海外媒體專訪，不但大談中美台關係，更提及2016年的川蔡通話內幕，爆料當川普接受與蔡英文總統通話時，蔡政府「被嚇死了」，川蔡通話更延遲了2個星期才舉行。

8月25日，前美國副總統錢尼副國安顧問葉望輝、中國流亡作家曹長青在拉斯維加斯川普國際飯店接受海外自媒體路德社主持人路德專訪。提及2016年12月的川蔡通話內幕，葉望輝表示，2016年9、10月還在進行美國總統大選的時候，希拉蕊、川普團隊都收到很多國家的要求，希望安排選舉後跟總統當選人的通話機會，而中華民國外交部依照往年慣例和外交禮節，也提出請求。

如果沒有他影響川普幕僚團 通話無法實現

葉望輝表示，當時川普不聽國務院官僚的建議，而競選總部幕僚正在考慮，是否要與台灣總統通話，幕僚認為與蔡通話有好、壞處皆有，因此詢問葉望輝的意見，當時葉望輝則回應說支持與蔡通話，當時川普幕僚不希望有媒體的曝光，詢問他是否能稱這是葉望輝個人的主張？葉望輝表示接受。葉望輝表示，事實上不像媒體報導川蔡通話是他牽線而成，但如果沒有他影響川普幕僚團，川蔡通話也沒辦法實現。

葉望輝笑著透露，台灣方面當初沒有想到川普會接受，「如果要做談判，他們（指台灣）沒有為YES做好準備」，當川普同意與蔡英文通話的時候，「他們嚇死了！不知道該怎麼辦！」，葉望輝說，因為習慣了往常的拒絕，蔡團隊很驚訝，沒有拒絕的話該怎麼辦？「所以台灣在美國的官員，要跟台北的領導人協調一下，怎麼做？可能嗎？可以做嗎？他們拖延了兩個禮拜才通電話。」

不希望國民黨執政 親中領導人是戰略傷害

葉望輝坦言，當川普當選後，中國來的影響非常快，甚至透過美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）試圖影響川普對中政策，台灣的領導人沒有想到這個美國總統當選人會接受與她通話，葉望輝認為，川普的態度是，蔡總統是民主選舉出的領導人，台灣買了很多美國武器，是美國很好的「客人」，因此川普有做生意的態度，「客人來恭喜你，一定要接這電話！」才有川蔡通話的發生。

葉望輝認為，中國共產黨執政的基礎不是以人民為主，而是以政權為主，因此他對共產主義，是永遠的敵人，更表示1990年代時，在國民黨有很多朋友，然而他發現國民黨有太多領導人親中，更表示2020年總統大選，「如果讓親中的總統回到總統府，會是戰略上的傷害！」