彰化文化局長陳文彬投入選戰 太陽花學運周馥儀將接任

曾參與太陽花學運的周馥儀將接任彰化縣文化局長。（取自臉書）

2018-08-26 23:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年底大選即將在明天起展開登記作業，彰化縣文化局長陳文彬確定請辭，代表民進黨投入和美鎮長選舉；而文化局長一職，將由曾參與太陽花學運、現任賴和文教基金會執行長周馥儀來接任！

周馥儀今年37歲，台大歷史博士班候選人，由於同時是「台灣新台灣之父」賴和文教基金會執行長，近年來在彰化藝文界也舉辦過賴和音樂節與相關活動，也曾參與過太陽花運動。

由於陳文彬日前早已決定投入和美鎮長選舉，但文化局長繼任人選卻遲遲沒有公布，各方都高度關注，由於彰化縣文資議題近年來屢屢成為討論的焦點，加上正推動的鹿港國家歷史風景區計畫，文化局也必須扮演重要的角色，都讓縣府對於文化局長接棒人選不敢大意。

因為距離年大選不到100天，也連帶讓文化局長人選敲定更有多方考量，最後在黨內有力人士的薦舉下，擁有博士候選人身分的周馥儀出線，身為麵店女兒，長期深耕台灣文學領域，關心文化資產議題，年輕清新的形象，能為魏明谷縣政團隊在文化路線帶來全新的氣息。

不過，新人接下文化局長的重任，首先就是要面對議會的洗禮，這對首次出任公職的學運人士來說，將是一大考驗。