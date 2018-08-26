推東奧正名公投 新北議員鍾宏仁吹薩克斯風號召

2018-08-26 14:16

〔記者何玉華／新北報導〕「東京奧運正名公投」連署進入緊鑼密鼓的倒數階段，新北市議員鍾宏仁在選區內各個公園舉辦連署，還別出心裁親自吹奏薩克斯風吸引注意，連選舉珍貴的大型看板也優先用來宣傳「東京奧運正名公投」。

台中市主辦的2019年首屆東亞青年運動會在今年7月底被迫停辦，東亞奧林匹克委員會（EAOC）直指是因為台灣民間推動2020東京奧運正名公投連署影響，鍾宏仁為此相當氣憤，更積極投入「東京奧運正名公投」連署；除了原本在各服務處設立的連署站，更積極走出戶外推動。

鍾宏仁說，服務處連署的消息在網路宣傳，雖然讓年輕人知道，但有很多台灣意識強烈的長輩並不知道，台中主辦東亞青運被打壓後，他認為要讓更多人知道，因此將選舉要掛看板的地點，挑出4處人潮多的地段，掛上宣傳「東京奧運正名公投」的看板。

接著，他到各個公園擺攤連署，鍾宏仁說，讓有議員連署的人可以「臨櫃」辦理，但靜悄悄的沒人注意，便想到吹奏薩克斯風，雖然才學吹兩年，「不是專業，但誠意十足」，也的確吸引了不少民眾注意；甚至有朋友帶著樂器也來支援，包括在新莊運動公園、黃城公園、思賢公園、四維公園...等，都頗獲好評。

鍾宏仁說，只要天氣許可，這幾天還是會到公園推廣，會在臉書或通訊軟體通知；至於選舉看板，也計畫繼續以推動東奧正名為優先。