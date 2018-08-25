砲轟柯P兩岸立場 姚文智：台北不能變兩岸一家親統戰樣板

民進黨台北市長參選人姚文智（左一）出席台灣北社社員大會。（記者蔡亞樺攝）

2018-08-25 23:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」，得到親民黨主席宋楚瑜的認同，民進黨台北市長參選人姚文智日前批評，「他們找到通關密語沾沾自喜」，姚文智今天下午出席台灣北社社員大會時說，台灣國際處境愈來愈困難，中國全面性打壓，總統蔡英文出訪連喝杯咖啡，企業被迫出面聲明不是台獨企業，現在台灣面臨的情勢已經是動輒得咎，宛如過去的戒嚴。

姚文智話鋒一轉開轟，接受兩岸一家親作為通關密語，全面影響台灣經濟、社會、生活，台北身為國家首都，未來不能變成兩岸一家親統戰底下的樣板，他呼籲台灣要團結，利用這次選舉，告訴全世界台灣的首都是台北，台北市長不需要兩岸一家親這種通關密語，獲得台下社員熱烈掌聲。

姚文智談到，投入這次參選是不簡單的事，但他感受許多朋友給的溫暖，但姚說，選舉是一時的，現在台灣國際處境愈來愈難，小英總統出國到85度C喝咖啡是好意，卻受到網路霸凌與侮辱，企業出面聲明接受九二共識、兩岸一家親，他認為後面是中國鴨霸蠻橫的打壓。

姚文智說，台灣人現在走到都要打壓到底，台灣人在國際情勢已經是動輒得咎，就像過去戒嚴一樣，說什麼做什麼都要請示老大哥，或者要「兩岸一家親」這道護身符才可以。

姚文智更直指，兩岸一親家是中國領導人習近平定調的，是中國發展統一台灣的階段性通關密語或護身符，中國除了在外交打壓台灣，現在手還伸進來台灣選舉，尤其是首都選舉，他呼籲民眾要團結，拿出力量阻擋威脅台灣民主的中國共產黨，一定要戰到一兵一卒，打能對抗，讓台灣下一代與年輕人認同。

姚文智嚴詞抨擊柯的兩岸立場，接受通關密語的政治人物不重要，重要的是台灣這個國家與人民發展才重要，更重要是台北身為國家首都，未來不能變成兩岸一家親統戰底下的樣板，不管支持姚文智或柯文哲，最重要是團結，他想利用這次機會告訴全世界，台北是台灣的首都，台北市長不需要兩岸一家親的這種通關密語。

最後，姚文智喊話，11月24日投票，他希望11月25日全世界報紙能報導在中國全面封鎖打壓台灣，堅持台北國家首都的姚文智當選台北市長，而不是接受通關密語或九二共識的市長，讓全球媒體報導中國目標完成了，姚重申，台北市若接受兩岸一家親或九二共識，首都選舉就無法堅持住台灣國家的價值，只有姚文智當選台北市長，才有辦法向全球說台灣就是台灣、首都是台北市。