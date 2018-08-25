賴清德南下勘災道歉 籲「藍綠停止彼此攻擊」

行政院長賴清德（左二）今天上午到嘉義縣新港鄉聽取縣府簡報災情，他表示，治水成敗由他一肩扛起，希望藍綠停止彼此攻擊、一起投入救災。（記者王善嬿攝）

2018-08-25 10:35

〔記者王善嬿／嘉市報導〕行政院長賴清德今天率經濟部、中央氣象局等官員到嘉義縣勘災，他向中南部此次受淹水之苦的民眾致歉，並表示，他曾擔任台南市長，現在擔任行政院長要推動全國政務，因此「過去、現在治水的成敗，都由我一肩扛起」，希望「所有責難到我為止」，希望藍綠停止彼此攻擊，一起捲袖投入救災工作，讓民眾免於繼續受苦。

賴清德表示，他代表政府向嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市、澎湖縣等災民道歉，「讓你們受苦了」，並向參與救災人員表達感激「辛苦了」，後續除指示經濟部、內政部、台電、自來水公司全力投入搶救，也要求交通部、衛福部、環保署與各縣市合作解決問題，盡速讓各縣市恢復正常運作。

他表示，已要求農委會開啟天然災害救助機制，請各縣市通報災害情況，以利啟動救助作業，受水災住戶也給予救助，租戶也會視情況給予租稅減免，如須重建，政府會在一定額度內給予補貼，未來與各縣市政府合作，並接受各界意見，從罹災、防災、救災及重建工作，打造台灣成為更具韌性的國土，各縣市成為韌性城市。

嘉義縣政府簡報，此次23日、24日累積雨量超過600毫米，雨水宣洩不及釀災等情形。（記者王善嬿攝）