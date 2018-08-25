馬英九批蔡政府 讓國家的方向變了

2018-08-25 10:21

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席「中國遠征軍與第二次世界大戰研討會」演說時，痛批蔡政府上任以來，國家的方向變了，「他們選擇另一條路」，兩年來官方從未提及「抗戰」兩字，最近高中歷史課綱還要將中國史放在東亞史的脈絡呈現，擔心今天所談的歷史恐怕未來都會不在。

馬英九還說，「欲亡其國，先滅其史」，前人留取丹心照汗青，我們身為後人應該不容青史盡成灰，他期盼大家共同一起來撥亂反正。

馬英九表示，他過去在馬習會中提及，支持兩岸共享史料、共寫歷史的構想，並對於近年台灣年輕人愈來愈不知道過去的歷史感到憂心，因此在總統任內推動一系列活動，要把台灣先民以及國父與先賢先烈奔走革命的事蹟留下記錄。

在回應現場聽眾時，對於有人詢問如果2020年後，國內政治狀況改變，歷史課綱是否有機會改寫回來？馬英九說，「應該是有的」，他強調這是可以討論的問題。

此外，馬英九還提及，過去曾有高中生宣稱，台灣慰安婦都是自願的，但根據聯合國人權委員會所出版的慰安婦報告，其中14提及「強迫」，並稱呼慰安婦是「軍事性奴隸」，因此讓他覺得很奇怪，怎麼會有這樣的高中生，他並強調，當年慰安婦是被日本以徵募為名的哄騙方式騙走，像「小桃阿嬤」就是在上學途中，被日軍欺騙要送她上學，結果卻被帶上船，如果今天還有相信台灣慰安婦是自願的，「中華民國還是一個文明國家嗎？」

馬英九強調，日本政府雖然已經對當年侵略行為正式道歉，但有關慰安婦問題卻只說會「謹記在心」，唯有正式道歉、賠償，才是真正的轉型正義。

馬英九還說，中華民國與台灣有唇齒相依的密切關係，沒有八年抗戰，就沒有光復台灣，沒有國軍保衛台灣，就沒有台海安全，台灣也不會有今日的民主自由，蔣中正保衛、建設台灣的歷史定位不容否認。