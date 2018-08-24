無法募得200萬登記費 范雲宣布退出北市長選舉

社會民主黨黨主席、台北市長參選人范雲昨天深夜宣布，退出台北市長選舉，她表示，由於無法募得候選人登記費的200萬元，以及缺乏同台政策辯論意願的政治文化，決定宣布退選。（資料照）

2018-08-24 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕社會民主黨黨主席、台北市長參選人范雲昨天深夜宣布，退出台北市長選舉，她表示，由於無法募得候選人登記費的200萬元，以及缺乏同台政策辯論意願的政治文化，決定宣布退選。

「民主的台灣，不民主的選舉？」范雲昨晚在臉書上表示，原本想以社民黨市長候選人的身分，提供市民多一個選擇，但或許是她的能力不夠，無法完成候選人登記費200萬元的高門檻，以及一個缺乏同台政策辯論意願的政治文化，讓她無法實現城市願望。

范雲指出，民調最高的2位候選人，在她提出要求簽署、對話的性別友善與勞動友善的記者會後，始終不願意實質回應這些出於理念的政策邀約，更遑論同台辯論，似乎只要持續具有吸引媒體目光的「好梗」，就可以無須理會對手要求的嚴肅政策對話，以及平等的同台辯論。

她說，高額登記費到政治綜藝化，不是這次選舉獨有的，在她親身參與了3個月後，想邀請大家一起思考，台灣政治需要的，就是最擅長「造勢」，或是最有募款能力的候選人？未來她將努力推動這2個改變，讓台灣政治能夠真的成為所有沒有大黨奧援，不是政二代、不是富二代的年輕人都可以投身努力的場域。

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