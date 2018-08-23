苗栗賄選好熱！有檢舉人獲獎金買新車、繳子女學費

苗栗縣調查站主任李歙明呼籲參選人勿踩紅線。（記者彭健禮攝）

2018-08-23 14:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣於本屆地方「五合一」選舉，共有14名當選人涉賄，被判當選無效，從縣議員、鄉鎮市長，到鄉鎮市民代表、村里長當選人都有，創下縣內查賄記錄，但也凸顯苗縣賄選風氣仍盛。下屆選舉，今天開始領表，法務部調查局苗栗縣調查站呼籲參選人「勿踩紅線」，也歡迎民眾勇於檢舉賄選。

調查站主任李歙明表示，苗栗縣歷來屬於賄選查察的「熱區」，以本屆五合一選舉為例，檢警調共同偵辦賄選及幽靈人口案計68件，93人判決有罪，苗栗地檢署另提出當選無效14件，均獲勝訴；他呼籲參選人切勿有僥倖心態，利用不正當方式賄選。

李歙明說，調查站也歡迎民眾勇於檢舉，政府提供50萬元到500萬元的檢舉獎金，對於檢舉人身分絕對保密；以本屆為例，曾有檢舉人拿到獎金，替子女繳交學費、買了新車，甚有檢舉人連續提出檢舉，領取2次以上獎金者。

調查站副主任吳榮修補充，除賄選偵查，幽靈人口查察也是重點，尤其是鄉鎮市民代表、村里長部分，調查站將與地檢署、警察局密切配合，端正選風。

為了鼓勵民眾檢舉賄選，法務部訂有鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲縣（市）長候選人賄選者，最高每一檢舉案件給500萬元。查獲其他候選人賄選者，每一檢舉案件則由50萬元至200萬元不等。 調查站查賄專線：037-324455。