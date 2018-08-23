堅定立場 林昶佐：可以不當立委 不能不當台獨人

時代力量立委林昶佐（左）、時代力量士林北投參選人黃郁芬（中）、時代力量內湖南港參選人蕭新晟（右）今早出席廣播節目。（《蔻蔻早餐》提供）

2018-08-23 09:41

〔記者蕭婷方／台北報導〕時代力量立委林昶佐近期在臉書上連發兩篇千字文，在時代力量既有台獨架構下進行闡述路線微調，因內文提及台北柯文哲「兩岸一家親說」並非支持九二共識，被貼統派標籤不盡公平，引發爭議。林昶佐今早接受廣播媒體訪問時說明，自己是觀察到台獨運動逐漸與年輕人脫節，支持台獨又支持兩岸一家親說，需要新的論述向年輕人說明中國對生活、產業都有具體的影響，才發文說明；林並強調，絕不支持兩岸一家親說，「我可以不當立委，但不能不當台獨人。」

時代力量立委林昶佐、時代力量士林北投參選人黃郁芬、時代力量內湖南港參選人蕭新晟今早出席廣播節目。

林昶佐十六日發出一篇長文，指柯雖說「兩岸一家親」，但被貼上統派標籤並不公平，引發爭議；時隔三日，林再度公開批薩爾瓦多與台灣斷交一事為中國打壓，並重申反對「兩岸一家親」立場，還公開要柯說明未來兩岸城市交流態度。系列文章一出，便遭外界質疑時代力量因年底台北市議員選戰兩岸立場反覆。

林今早表示，柯文哲與時代力量支持者高度重疊，但自己反對兩岸一家親，所以要檢視柯文哲的說法，要提出論述說明兩岸一家親會深入影響生活各個層面，必須先將時力與柯在兩岸立場上的差異說清楚。

林昶佐說明，台獨已經進入新的階段，指過去台獨用不同論述吸引更多人支持，都一直有成長，但現在的台獨近期論述難以與年輕人溝通，遇到溝通問題就指年輕一代是假帳號、印度帳號，都把年輕人推走，找不到與年輕人對的連結，離台灣獨立建國時間就會越來越遠，深綠的做法必須面臨世代交替、做法隨新世代改變。

林說，自己不會用傳統獨派語言與年輕人溝通，現在年輕人看待中國的方式都在改變，明明支持台獨、卻又支持與中國進行經貿交易，自己是試圖論述支持兩岸一家親是錯的，中國會影響年輕人的生活，「我真的覺得我立委可以不做，我不能不是台獨人」。

林數度在節目中重申自己的台獨立場，強調自己絕對不支持柯文哲的「兩岸一家親說」；林進一步說明，柯在兩岸立場上的自我論述是階段性的，要達成短期目標可以不要城市與國家尊嚴，柯並認為台灣倚賴中國太多、自己的作法才是務實的，但柯應該要思考如何用每年北市一億七千萬的預算規模，長遠思考台灣要怎麼脫離對中國的依賴，如何讓台灣人不要這麼委屈，這才是務實的。

林還自嘲，自己近日因臉書發文被各界罵翻，連母親都不太敢跟自己聯絡，但希望以文章說明台獨論述，對外界批評則表示，「我不是選舉份子，我是台獨份子，我要想想這次選舉留給人什麼，希望用新的論述吸引年輕人支持」。

至於北市長柯文哲昨拋「柯Ｐ認同卡」議題，要各節認同自己政治理念再來同框合照。對柯此舉，林昶佐認為，即便認同卡內容不涉及兩岸一家親，僅討論市政議題，但議員參選人在檢視與監督市長施政時，民眾只會看是否簽過認同卡，會讓監督變得困難，「這對未來民主發展是有危險的」。