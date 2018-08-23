詭譎！彰市長美女參選人 競選看板一夕被支持者拆光…

黃玉芬設在彰化市自強南路的競選總部，原本斗大的競選看板相當搶眼。（廣告業者提供）

2018-08-23 09:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕無黨籍彰化市長參選人的現任縣議員黃玉芬，40面包括競選總部在內的選舉看板，才上架20多天，突然卻在不到24小時之內全撤光，引發議論，是不選了？還是要更新內容？抑或有隱情，地方傳聞滿天飛。

下週一（27日）起到31日止，就是彰化年底5合1選舉的參選登記日，距離登記日已倒數計時，黃玉芬陣營突然撤掉競選看板，讓人相當好奇。

地方知情人士表示，市長相較於代表或議員選舉，單一選情原本就很競爭，彰化市長久以來藍大於綠，3位市長參選人都是議會老臉孔，從議員轉換跑道要選市長，民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍的黃玉芬，在藍綠各有各的基本盤，張東正上屆議員選舉曾落選，經遞補才得以續任，林世賢本屆議員勇奪最高票，黃玉芬選本屆立委失利。

知情人士指出，若沒意外的話，選舉局面3搶1，無黨籍火力得全攻中間選民和年輕票源，才能搶到藍綠陣營的票，選舉期間加強塑造形象很有必要，若只想藉由活動搏媒體版面，搶在鏡頭面前露臉，沒有提出可打動人心的政策和作為，想讓選票直線成長，真的會很困難。

「巧婦難為無米之炊，沒有足夠的銀彈想打贏選戰，好比打叢林戰，有帶槍卻沒子彈...」一位有豐富選戰經驗的操盤手，分析黃玉芬和其支持者決裂的主要原因，雙方對選舉經費出資金額，認知差距太大了，沒有交集結局就是「分手」。

這名地方商界的支持者人目前在外國，支持者之前還特別找縣內某前立委獻策，也拜託1名退休校長擔任競選總幹事，人力都進駐總部，「萬事具備只欠東風」，卻因為選舉經費談不攏告吹。

據了解，掛設競選看板的地點，由這名支持者經由人脈借來，不過，光是製作看板費用和承租總部的租金，還有司機人員等等，所開銷費用已足可高檔環遊世界1周，金額已不少。

支持者撤下黃玉芬看板 未來動向引發關注

黃玉芬未接手機，記者無法得知其對競選看板被撤的回應，其父親黃傳灦則指出，他們（指黃玉芬與其父母）跟幫忙架設競選看板的支持者，雙方對於競選運作模式分歧，支持者以撤下看板和撤離競選總部，宣示不再過問，可是走到這一步，「頭都洗落去矣，無剃袂使得」，他感謝出錢設看板和設總部的支持者，會回歸選代表、縣議員、立委，繼續拜票選，結果就看天意。

到底會繼續選市長？或是回鍋第1選區縣議員？黃傳灦語帶保留說，看最後登記，應該還是選市長！

黃玉芬的父親黃傳灝是捕蜂高手，黃玉芬長期跟隨父親遠赴各地摘除虎頭蜂窩，在彰化政壇素有「女王蜂」的美女議員稱號，她選過代表、縣議員、立委，形象清新、外表亮麗，每次選舉在「外貌協會」選民中，堪稱空氣票選票的吸票機。

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斗大的競選看板突然撤光，總部鐵門拉下。（記者張聰秋攝）

工作人員站上吊車拆除黃玉芬競選看板。（記者張聰秋攝）

黃玉芬支持者架設競選看板突然全拆。（記者張聰秋攝）

黃玉芬競選彰化市長的看板，原本高掛彰化市區各重要路口建築物，卻罕見在1天之內全拆了。（記者張聰秋攝）

工作人員把拆下的競選看板放進貨車載走。（記者張聰秋攝）

約30面的競選看板1天之內消失在彰化市街頭。（記者張聰秋攝）