千字文談兩岸論述惹議 林昶佐：避免未來「被柯綁架」

時代力量立委林昶佐（右）在臉書發千字文談兩岸論述，外界也聯想時代力量與台北市長柯文哲（左三）的關係；林昶佐解釋，這是要避免未來「被柯綁架」。（資料照，記者蕭婷方攝）

2018-08-22 22:43

首次上稿 22:33

更新時間 22:43

〔記者蕭婷方／台北報導〕負責操盤時代力量台北市選情的立委林昶佐雖然近日連續在臉書上發千字文，在時力既有台獨架構下進行路線上微調，試圖為選情撐開空間；不過，發文內容卻認為柯的「兩岸一家親」說法被貼上統派標籤不太公平，與時代力量一貫台獨立場不同，引發爭議。對此，林昶佐今受訪時表示，希望藉此釐清時代力量與柯文哲在兩岸立場上不同的地方，未來時代力量提名議員參選人順利進到市議會，也能站在這個立場監督，避免外界認為時代力量「被柯綁架」。

林昶佐十六日發出一篇長文，指柯雖說「兩岸一家親」，但被貼上統派標籤並不公平，由於與時代力量一貫堅決支持台獨主張不同，引發爭議；時隔三日，林再度公開批薩爾瓦多與台灣斷交一事為中國打壓，並重申反對「兩岸一家親」立場，還公開要柯說明未來兩岸城市交流態度。

林昶佐說明，時代力量在台北走就事論事的風格，與柯、民進黨與其他政黨只要有共識的理念就會合作，沒共識的部分也應該要拿出來討論，爭取更多人的認同。

林觀察，近期外界看時代力量與柯文哲的互動關係，外界習慣用老方法來看事情，但選舉應該要以理念爭取支持，要擺脫意見不同就被歸類的泥淖。

林說，時代力量與柯都要爭取「天然獨」年輕人的認同，但年輕人支持柯文哲連兩岸一家親也支持就很危險，因此才會發系列文來說明自己的立場、並監督柯文哲的兩岸立場，將時代力量與柯文哲不同的部分呈現出來，未來時代力量提名議員參選人能順利進到北市議會，也能站在這個立場監督，避免外界認為時代力量「被柯綁架」。

林昶佐晚間也在自己臉書上直播，再次說明自己近期文章的意義，表示內文是自己近期海內外演講的濃縮，無意要找柯文哲當時力北市選舉的母雞，自己也從未支持柯兩岸一家親言論。