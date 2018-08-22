吳敦義至台南拉抬高思博 批民進黨執政不力

國民黨主席吳敦義今至台南參訪，批民進黨執政不力，拉抬國民黨南市長參選人高思博，籲民眾支持國民黨重新執政。（記者王涵平攝）

2018-08-22 13:59

〔記者王涵平／台南報導〕國民黨主席吳敦義今至台南參訪，批民進黨執政不力，拉抬國民黨南市長參選人高思博，籲民眾支持國民黨重新執政。

高思博陪同吳敦義至學甲慈濟宮、南鯤鯓代天府等廟宇參香，並前往學甲公有市場掃街，也安排與農漁民、棉被產業座談。

吳敦義表示，蔡政府的執政是完全失敗，兩岸不能維持現狀，現在很明顯是停滯、還後退，兩岸關係更趨緊張，我們的國際關係都遇到一些威脅。

此外，他也批經濟不好，馬政府的第一任，10年馬上成長10.63%，是40年來最好的經濟成長，而且社會相對祥和，相對順利，且最近治安壞到極點，前一陣子光1個月不到就有3件兇殺案而且都是分屍，竟然還有43個已經判決定讞的死刑犯不執行死刑。

提到台南，吳敦義說也是一樣，台南過去在蘇縣長任內，治安或登革熱相對減少災害，可是在賴市長任內，跟高雄一樣，都有3萬多個病例，高雄、台南都死上百人，賴院長還在講雙北有登革熱，要學習台南模式防治。

他指出，民進黨不管是中央或地方政府都有很多值得檢討改善的地方，如果還不改善，就讓政黨再一次翻轉，讓執政比較有能力、比較有表現的國民黨再重新執政。

國民黨主席吳敦義今至台南參訪，批民進黨執政不力，拉抬國民黨南市長參選人高思博，籲民眾支持國民黨重新執政。（記者王涵平攝）